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校園直擊｜蘇樺偉現身保良局黃永樹小學晨跑　鼓勵學生堅毅追求目標突破自己

升學教育 17:00 2024/03/18

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神奇小子——蘇樺偉參加保良局黃永樹小學的學科主題學習活動，擔任活動的神祕嘉實，為學生打氣。（學校提供相片）

近日，神奇小子——蘇樺偉參加保良局黃永樹小學的跨學科主題學習活動，擔任活動的神秘嘉實，與同學們一起練習跑步，為學生打氣。

陳瑞良校長說，學校為五年級規劃跨學科主題學習課程，希望學生可以為自己訂定計劃，以堅毅的精神追求自己的目標，以及培養他們恆常做運動的習慣。學校希望藉着蘇樺偉的奮鬥故事，啟蒙學生為盡力完成自己的目標。

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學校以真人圖書館的形式，先在學校內舉辦電影欣賞，讓同學們認識蘇樺偉的奮鬥經歷。之後，同學們要接服一項挑戰——「晨跑計劃」，為自己創造自己的個人紀錄。為了鼓勵同學投入參與，學校便邀請蘇樺偉親身探訪同學們，分享他的故事，還與他直接對話，鼓勵同學每次完成目標後，要為自己設定更高的目標。

同學們見到蘇樺偉的現身，都顯得興奮雀躍。同學們有如粉絲一樣，專心聽蘇樺偉的分享。蘇樺偉分享自己的經驗時，告訴同學們要先選擇喜歡的興趣，再為自己定下目標。如果能夠完成目標，就要再訂一個更高的目標，使自己可以不斷提升自己的能力。同學又問他如何面對自己未能夠贏出比賽的心情？蘇樺偉說他學會不了去計較得失，比賽時只需要盡力而為，並在每一次比賽後找自己的得著。對於人生最想感謝的人，蘇樺偉心中最想多謝的是他的教練，原因不是令他贏到獎牌，而是因為教練教曉了自己與人相處和溝通的技巧。

神奇小子蘇樺偉參加保良局黃永樹小學的學科主題學習活動，擔任活動的神祕嘉實，為學生打氣。（學校提供相片）

之後，蘇樺偉帶領同學們進行暖身運動，還為他們領跑，為晨跑計劃揭開序幕。對於這次的安排，同學們都表現喜出望外，沒想到能夠近距離接觸蘇樺偉的Y同學說，以前以為自己沒有優點，但這次學習計劃時認識到蘇樺偉先生的故事，看了關於他的電影，明白到只要努力做，便會發掘出自己的才能。Z同學說能夠和蘇樺偉一起跑步，也覺得自己也可以成為世界級的運動員。

蘇樺偉現身,與同學們一起練習跑步，為學生打氣。

第一天的晨跑活動，跑場上充滿歡樂和汗水。陳校長也鼓勵同學：任何人都可以成為神奇小子，只要有專心、決心和恆心，希望大家都以蘇樺偉的故事為榜樣，突破自己，超越自己，跑出生命的神奇。

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責任編輯：王明芳

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