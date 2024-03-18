開心速遞丨豹哥慶祝生日完全不似65歲　單立文打扮時尚靠保持童心逆齡

▲ 單立文可說是娛圈美魔男！

娛樂圈有不少美魔男保養得宜，看不出其真實年齡，單立文便是其中一人。日前單立文迎來65歲生日，老婆胡蓓蔚為他舉行生日派對，除「胡說八道會」成員胡定欣、李施嬅、姚子羚和胡杏兒到賀外，陳敏之、袁偉豪和陳山聰也攜同另一半前來。

豹哥打扮時尚無老態

事後單立文於IG交平台分享慶生照，當中豹哥留言道：「今日我正日生日，多謝晒我老婆為我安排嘅生日晚宴，各位親愛嘅兄弟姊妹光臨，大家身體健康，日日都咁開心，其實靚仔都要過生日㗎，人不Birthday枉少年，咁快又到33歲。」

老婆胡蓓蔚就送上生日祝福：「生日快樂老公，又大一歲啦，希望你繼續做自己喜歡嘅事，開心快樂每一天，最緊要身體健康。」

壽星佬「豹哥」單立文完全不似65歲，打扮時尚之外，頭髮又濃密，沒有一點老態，連李施嬅也大讚：「每年看起來越來越年輕。」

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凍齡心得：保持一夥童心

另外網民曾於討論區嚴選「三十位超過50歲但keep得很好的香港男星」，當中豹哥單立文排名第9位，凍齡程度勁過影帝梁朝偉！

事實上豹哥沒有甚麼凍齡秘訣，他覺得年齡只是一個數字，保持童心是好重要。豹哥認為要多跟年輕人相處，別當自己是長輩，要跟他們打成一片，便會像年輕人般充滿活力。

飲食方面，豹哥是一半豐富一半清淡，不會刻意減吃：「心境真係好重要，香港人太部分都好大壓力，大家睇多啲阿叔 （開心速遞角色名）開心下啦。」

不過豹哥近年改變了作息時間，原來自從接拍《愛‧回家》後，為遷就拍攝時間，豹哥從前待凌晨3、4點才睡，改成早睡早起，身體自然變得更好。

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