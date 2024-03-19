校園直擊｜路德會協同中學七十週年校慶　眾師生合力呈獻英語音樂劇傳達逆境自強

▲ 兩場音樂劇公演完滿結束。

路德會協同中學為慶祝創校七十週年，眾師生合力籌辦了英語音樂劇《約瑟的神奇彩衣》。兩場公演於本年三月十六日在學校禮堂舉行，共吸引了超過1000名觀眾到場觀看。

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《約瑟的神奇彩衣》是安德魯·洛伊·韋伯1967 年推出的音樂劇，這位英國音樂劇作曲家創作了包括《貓》、《歌劇魅影》等著名音樂劇。音樂劇獲教育局優質教育基金撥款資助籌備，使原著的精彩場面得以一一呈現在觀眾眼前。

音樂劇公演當日更邀請了深圳南山協同港人子弟學校和江門市江海區景賢初級中學的師生蒞臨本校。同學們在了解音樂劇的故事背景後寫下感恩咭，為生活中的大小事感恩，也為音樂劇的公演送上祝福，促進了中港兩地學校的互動與交流。

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兩場公演能圓滿舉行，有賴逾百位師生的堅持和努力。無論是音樂劇的故事內容， 還是台前幕後為呈現最完美的演出，跨越種種困難的過程，都向觀眾傳達了逆境自強的訊息，同時也告訴我們，只要懷着希望和信心，就能如劇中的曲目名稱所言，不管甚麼夢想都能實現，「Any Dream will do」。

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責任編輯:王明芳