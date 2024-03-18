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中年好聲音丨羅啟豪李佳往加拿大登台遇阻滯　航空公司職員：簽證出問題

娛樂 17:37 2024/03/18

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羅啟豪與李佳出發往加拿大。

《中年好聲音2》羅啟豪及李佳日前出發往溫哥華登台，參與當地一個有多年歷史的華人慈善團體舉辦籌款晚宴，但是出發前卻發生一個小意外，令他們虛驚一場。

啟豪與佳佳當日搭早上9時航機，晨早天未光便出門，幸好二人預早兩個多小時到達機場，因佳佳到櫃位登記時，航空公司職員竟告知入境簽證出問題，未能讓佳佳上機。

中年好聲音丨羅啟豪隨曾志偉到拉斯維加斯登台　食物中毒幸三哥三嫂幫忙

01啟豪興奮到達機場

啟豪搭長途機不覺辛苦

佳佳表示：「我兩個月前已經申請好咗入境簽證，仲收到電郵確定。去到櫃位聽到職員咁樣講真係嚇一跳，因為主辦單位安排好晒，如果我作為表演嘉賓出席唔到一定會為對方帶嚟好大影響。等咗好耐，經我哋追問下職員幫我哋致電去加拿大確認先知道原來係搞錯咗，冇問題可以畀我上機。真係有驚無險！」而佳佳同啟豪晨早機出發亦無減歌迷嘅熱情，一大清早便有大批歌迷到達機場送機，為他們打氣。

啟豪在兩周前才於拉斯維加斯登台返港，然後又要搭長途機，問他會不會覺得辛苦，啟豪卻說：「唔怕呀，有工作就十分開心！同埋今次唔單止同佳佳一齊去好開心，其實亦因為我以前喺美國讀書時，成日都過加拿大探親，所以對於加拿大都好有親切感，好開心今次可以藉住工作機會返去行吓。」

羅啟豪與李佳和歌迷齊合照

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撰文 : TOPick柴犬出動

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