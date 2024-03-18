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【打擊走私】海關截查往澳門內河船　檢市值500萬元乾魚翅

社會 17:38 2024/03/18

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海關截查往澳門內河船，檢市值500萬元乾魚翅。（黃傑偉攝）

海關有組織調查科於3月16日，截查一艘準備往澳門內河船，在船上檢獲一公噸懷疑走私乾魚翅，市值500萬元。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景峰指，海關港口及海域科於3月15日接獲通知，一艘準備駛往澳門內河船懷疑進行走私活動，於是派出海域巡邏船進行追截。其後於15日晚上10時35分，海關在港西北水域距離内地水域一海哩將內河船截停，當時船上有5名內地船員。關員於3月16日凌晨將內河船帶返屯門內河碼頭詳細檢查，人員發現船上有19個報稱不同貨物貨櫃，關員逐一檢查倉單，在一個報稱潤滑油、護膚品及化妝品貨櫃內，檢獲一公噸走私乾魚翅，市值500萬元。案件為一個月內第5宗以內河船進行走私活動，案件隨即交海關有組織及罪案調查科跟進。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，海關除發現走私集團以雙重膠袋將乾魚翅密封，更首次發現以膠袋壓平再抽真空，企圖阻止魚翅氣味滲出。案件暫時未有人被捕，案件仍調查中，不排除會有拘捕行動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列倉單貨物即屬違法，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁7年。市民如發現走私活動，可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉

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