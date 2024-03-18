【黎智英案】李宇軒稱Mark Simon借出戶口收眾籌　重光團隊為登報成立    

▲ 李宇軒指黎智英助手Mark Simon曾借出戶口收眾籌。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（18日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，組織「standwithhk.org」（重光團隊）成立是因為首次眾籌時，有報館規定刊登人必須以組織名義，亦要求在廣告上標示刊登人名稱。李又指，黎的助手Mark Simon曾借出戶口，協助眾籌收款。

案件今踏入第47天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第4天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李供稱，組織「standwithhk.org」（重光團隊）於2019年7月中成立，原因可追溯至2019年6月的首次眾籌，當時就G20登報時，部分報館表明不接受匿名或個人名義刊登廣告，亦有報館規定刊登人必須以組織名義，亦要求在廣告上標示刊登人名稱。李又指，故此當時有部分廣告在香港眾志的同意下，以眾志的名義刊登。

李補充指，組織由國際間的香港人及關心香港的人組成，成員包括李本人、「攬炒巴」（即劉祖廸）、「Always 」、「Madison」以及「Shirley Ho」。

李供稱，由於較早前兩次的眾籌活動均成功，故兩次眾籌的部分團體成員決定於2019年8月，再進行名為「G攬」的眾籌活動，目的亦是讓國際關注香港的民主情況，當中李負責眾籌，劉則於香港連登討論區發帖文。李續指，當時活動打算於英國、美國及法國等10個國家的多份報章登報，參與者分工負責聯絡報館及設計應用程式。

李指，「G攬」眾籌最終選定眾籌平台「GoFundMe」發起，由於平台未能使用港幣，加上美元是通用國際貨幣，故最終選擇以美元作貨幣，由美國銀行Amalgamated的戶口「The Project HK Trust」收款，當中由3個美國人控制。李續指，是次共籌到180萬美元(1,404萬港元)，惟眾籌平台規定需由美國美元戶口收款，加上金額龐大，有機會被指「洗黑錢」，故需物色擁有美國銀行帳戶及有錢人。

李表示，起初的確有人願意借出戶口，惟平台將眾籌款項過戶後，對方仍未能收款。李其後向同案被告陳梓華提及事情，陳回應「佢嗰邊諗下辦法」，之後便有1名人士願意借出戶口，李稱後來得知對方是黎的助手Mark Simon 。

李供稱，Mark Simon 要求將眾籌款項轉至信托戶口，於是由律師開設「The Project HK Trust」，以避免款項被凍結。李指，直至2019年8月，美國參議員斯科特（Rick Scott)來港後，李才與Mark Simon會面。

聆訊明（19日）續。

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記者：梁錦麟

