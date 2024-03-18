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再見·枕邊人劇透丨第17集劇情預告　晴天在萬森房間安裝攝像鏡頭

娛樂 21:37 2024/03/18

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第16集劇情講到晴天致電長勝稱自己閃回些許記憶，見到一個血流披面的女子……

第17集（19/3）

志騫被雷聲嚇怕，晴天藉遊戲安撫他，兩母子關係急速升溫。

晴天不忘住進萬森家之目的，要打開萬森夾萬查出其秘密。

善美因晴天的搬入而醋意大發，與晴天口角，萬森覺得善美不復過往大方，二人產生矛盾。

善美認為Coco是影響自己與萬森感情的罪魁，決定不讓她好過。

長勝接近晴天是為了調查周小敏的死因，懷疑晴天憶起的染血女人就是小敏。

晴天偷偷在萬森房間安裝攝像鏡頭，萬森進房之際，晴天突然吻向萬森……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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