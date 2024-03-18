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國民教育︱可立中學舉辦初中生國情教育講座 從歷史講述中港關係3000年

升學教育 19:04 2024/03/18

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

可立中學舉辦國情教育講座，講述中國關係3000年。

為了加深學生對國情和國家安全的認識，《香港經濟日報》早前為可立中學(嗇色園主辦)舉辦針對中一至中三學生的國情教育講座，邀請國史教育中心（香港）行政總監邱國光博士，以《不廢江河萬古流：中港關係三千年》為題，從新石器時代晚期開始到近代史，深入淺出講述香港與祖國密不可分的關係。

香港雖然在世界地圖甚至中國地圖上都是彈丸之地，但香港的發展史自古以來在中國歷史上不可忽略。邱國光博士講解既風趣又幽默，他首先從新石器時代晚期的歷史文物入手，包括屯門、大嶼山出土的陶罐、石矛等，證明香港早於新石器時代已有人類的活動。

邱博士在講解文物時，也從歷史文物的角度證明香港自古已經與中國有密不可分的關係。邱博士以李鄭屋漢墓出土的陶屋為例子，從陶屋的構造講解「家」字的起源，而李鄭屋漢墓出土的陶屋與廣州漢墓出土陶屋「巧合地」相同；另外，李鄭屋漢墓的墓磚上刻有「番禺大治歷」、「大吉番禺」等字樣，墓磚上幾何圖案和動物花紋與在內地漢墓發現的字體和紋飾相似，也有力地印證香港與廣東嶺南文化同根同源，更說明香港九龍一帶自漢朝時已屬於南海郡番禺縣管轄。

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及至唐宋時期，除了耳熟能詳的宋皇台講述宋帝流亡到香港的歷史外，邱博士更以新界五大氏族，從生活化方面向同學講述香港與祖國源遠流長的關係。他指，新界五大氏族包括錦田鄧氏、新田文氏、上水廖氏、上水侯氏及粉嶺彭氏，他們都在北宋期間移居香港現時的新界定居，其中文氏據說更是南宋名將文天祥堂弟文天瑞的後裔。邱博士也提到，文天祥筆下《過零丁洋》中體積「惶恐灘」之地，與香港現今的龍鼓灘是否關聯，更留待同學自行考究。

香港在歷史上確實租借給英國，但香港與祖國仍然是密不可分的關係，邱博士最後提到國父孫中山先生，他先後就讀於拔萃書室，中央書院（現今皇仁書院）、香港西醫書院求學，孫中山先生的革命思想孕育於香港，中國近代革命的事業也與香港息息相關。邱博士最後向同學總結表示，無論從歷史文化還是歷史的發展，香港自古以來與祖國是密不可分，血濃於水，並不會因曾經被租借給英國而割捨。

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