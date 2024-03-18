消委會檢測｜14款抽濕機大比拼 8款抽濕機總評分超4.5高分 連登仔激推4款超好用

【回南天/抽濕機/Panasonic/小米/LG/飛利浦/日立/潮濕/抽濕/消委會】踏入潮濕回南天，天文台預料本周周末至下周初氣溫將回升、有幾陣驟雨，相對濕度恐會高達95%，此時抽濕機就大派用場！消委者委員會早前曾抽查市面上合共14款抽濕機，其中8款的抽濕機能力突出，整體表現獲4星或上評分，另有4款抽濕機，就連連登仔都極力推薦！今次比拼中，多個知名品牌包括Panasonic、小米、LG、飛利浦等通通都榜上有名。

影片推介：

2款抽濕機評分高達4.5星

消委會2023年初曾抽查市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，價格由$2,099至$6,080不等，當中8款抽濕機於5星滿分的總評分中，分別獲得4星或以上的總評分，無論抽濕量吻合程度、寧靜程度等分數基本都接近滿分。

今次評測中表現最突出的兩款抽濕機為「三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H」及「LG MD16GQWE0」，總評分高達4.5星。兩款機型抽水量聲稱每日可達16至18升，且抽濕量吻合稱度皆達5分，售價分別為$6,080及$5,690。

8款高分抽濕機名單

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6款抽濕機評分低於3.5星

消委會亦指出，是次評測中另外6款抽濕機僅獲3.5以下評分，其中不乏知名品牌抽濕機。多個品牌無論於寧靜程度、使用方便程度等方面分數都較低，當中惠而浦及金章牌抽濕機無法達至１級能源標籤之餘，安裝隨機附送的HEPA過濾器後，其抽濕量更出現大跌。

6款低分抽濕機名單

Panasonic F-YAU21H

De'Longhi DDX20

正負零 PlusMinus Zero XQJ-C010(II)

惠而浦 Whirlpool DS242HG

伊瑪牌 Imarflex IDH-2099L

金章牌 Zanussi ZD2888

4款抽濕機連登仔激讚

除了消委會評測，用家體驗亦非常重要，LIHKG連登「巴打」亦經常有人發文討論抽濕機，其中 Panasonic 、LG、開利及三菱電機4款抽濕機呼聲極高，其中第一名為「Panasonic 2合1空氣淨化抽濕機 F-YAV28H」，網民大讚抽濕功能強勁，衣物清洗後開機油濕約2至3小時便可乾，加上其除菌、除潮濕霉味功能，用後連敏感都有所改善；第二名「LG 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD17GQSE0」則具有手機應用程式，可無線操作、定時預約開關，其外觀設計方便移動，運作時安靜慳電；第三名「開利DC-28KX抽濕機」，主要以價錢相宜、抽濕力強勁且極為耐用取勝；最後第四名為「三菱電機 MJ-E160HR-H抽濕機」，同樣被稱為抽濕量強、運作時寧靜且耐用的神級抽濕機，更被譽爲是「傳宗接代的產物」。

連登討論區 LIHKG 網民推介抽濕機一覽

Panasonic 2合1空氣淨化抽濕機 F-YAV28H

售價：$7,380

售價：$7,380 LG 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD17GQSE0

售價：$5,990

售價：$5,990 開利DC-28KX抽濕機

售價：$2,300

售價：$2,300 三菱電機 MJ-E160HR-H抽濕機

售價：$6,080

選購及使用貼士

消委會提醒消費者，選購時需考慮居住環境及能源效率，以選擇最合適的抽濕機，而使用時亦要多注意安全。

考慮居住環境及個人需要，以選擇合適抽濕量的抽濕機，若居住面積較大、近海或環境較易潮濕，可選購抽濕量較高的型號。

同一抽濕量的型號時，參考能源標籤上的能源效率，數值越高，越慳電。

可以考慮設有時間控制的型號，既慳電又安全。

切勿將滴水的衣服放在抽濕機上面抽乾，以免發生危險。

定期清洗水箱及隔塵網，避免滋生細菌和積聚塵埃，影響散熱。

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責任編輯：羅嘉欣