婚後事丨第17集劇情預告　善仁確診患骨肉瘤須考慮截肢阻癌症擴散

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，第16集劇情講到天暉願做靜海的依靠，但二人因結婚6年多以來，夫婦在事業、家庭的分工不均；加上育兒方式、婆媳問題，俱令靜海無力再愛……

第17集（19/3）

（潘善仁與張明芯視點）時約2025年，善仁確診患有骨肉瘤，必須考慮截肢阻止癌症擴散。

善仁回想6年多前，與明芯復合經過。

當日善仁不想明芯因一時失意或是因為潘悅，才跟他復合。

明芯惱怒善仁拒人千里，反而令善仁學會抓緊當下……

返回現在，明芯用心照顧善仁，惟恐給善仁壓力，遂抑壓傷心與擔憂。

但善仁像是逃避治療，他放縱玩樂，甚至提出要先寫完逾10萬字的小說才做截肢手術。

明芯忍無可忍，二人大吵，善仁決定搬走……

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