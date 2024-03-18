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癌症殺手｜3年瘦10公斤驚揭患末期胰臟癌　醫生揭「癌王」早期唯一徵狀

醫生診症室 18:37 2024/03/18

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台灣一名50歲女子在3年內瘦了10公斤，之後因胃口下降求醫才驚覺患上末期胰臟癌。

【胰臟癌/三高/癌症/糖尿病/腹脹/胃口下降】胰臟癌因為早期徵狀不明顯，大部分患者確診時已屬晚期，因此有「癌王」、「無聲殺手」等稱號。台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏曾經分享一宗病例，指一名50歲的女子在3年內瘦了10公斤，原本暗自高興，直到染疫後腹部出現悶脹感、胃口下降的問題，求醫才終於發現滿肚「腹水」，確診末期胰臟癌。

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林相宏在個人Facebook專頁分享病例，表示該名女子本身患有高血壓及高血脂，近3年內瘦了慢慢10公斤，不過身體沒有任何不適。女子原本正暗自竊喜，卻發現自己突然罹患糖尿病，需要服藥控制病情，之後感染新冠病毒，更開始覺得腹部有腫脹感，甚至整個肚子發脹，吃胃藥亦無補於事。

直到胃口亦開始下降，女子才驚覺身體出現異常狀況，前來求醫。醫生為她進行超聲波檢查，結果一照竟發現全肚都是癌症產生的「腹水」，切片檢驗亦證實她患上末期胰臟癌。林相宏指，女子的病情十分嚴重，已達「腹水難收」的階段。

到底為何胰臟癌如此難以察覺？林相宏就指出，血糖上升可能是胰臟癌早期唯一的徵兆；血糖上升可以比胰臟癌本身還要再早3年來報到，且有高達8成的胰臟癌病患都有高血糖症狀。如果是新診斷的糖尿病患者則更危險，因為未來3年內將會有1%風險罹患胰臟癌，屬一般人的8倍，建議每年進行檢查。

他又表示，年紀越大，得到糖尿病的風險便越高，體重則會不升反降。因此，如果血糖上升伴隨體重下降，就要非常非常小心。他亦補充，出現腹脹、胃悶，食胃藥也沒效的情況時，就不要一直當成胃病，更要小心是胰臟問題，假設已到胃口和體重一同下降的階段，通常已來不及。

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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責任編輯：羅嘉欣

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