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沒收公屋｜港爸犯事將囚數月憂被沒收公屋　網民教路最重要做好1件事

家事百科 18:48 2024/03/18

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有港爸因犯事面臨入獄數月，憂所住的公屋單位被沒收。（香港經濟日報資料圖片/《拳王》劇照）

【沒收公屋/豪裝/港爸/囚犯/釋囚】獲派公屋是很多人的夢想，但如果突然間被沒收就不知如何是好！育有年幼兒子的港爸在網上群組發文求助，指自己因犯事要入獄數月，他擔心服刑期間公屋會因空置被沒收，出獄後無家可歸，加上單位已進行「豪裝」，他亦打算將兒子交由社福機構照顧，有網民就教路最緊要有交租，以及向主任反映狀況，並設立自動轉帳，就可以避過被沒收。

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有網民在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，稱與兒子同住一個「已豪裝」的公屋單位，但他因為犯事需要上庭，預計自己將會被判入獄數月，憂在入冊期間因單位空置及無法繳交租金會被房署收回單位。

港爸發文向網友求助「犯咗啲事入去受幾個月會唔會收返間屋，得我同個仔兩個住，個仔四歲，但係已經豪裝咗，謝謝各位回覆」。網友就關心問到兒子由誰人負責，他就表示會交由社福機構。

很多網民都表示，只要準時交租就可以避過沒收，建議港爸可選用自動轉帳方式，或者一次過繳交幾個月租，而當判了刑就可向房署報告，亦有網民勸喻港爸「唔好犯事，影響一生」。

房署：單身公屋租戶影響較大

據房署安排，單身公屋租戶會較大影響，若單身公屋租戶需要較長時間服刑（一般為3個月或以上），房屋署會主動聯絡該租戶，建議他們自願終止租約並交回單位。房屋署會向他們發出「保證書」，以便他們獲釋後，若仍符合相關的條件，可無須重新輪候而獲配公屋單位。房屋署會在公屋資源許可的情况下，盡快作出編配。

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責任編輯：王明芳

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