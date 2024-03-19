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永利呈獻：國際系列賽澳門站圓滿收桿　美國卡特林加洞賽獲勝奪第5個亞巡賽冠軍

特約 16:00 2024/03/19

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

美國選手約翰 ‧ 卡特林（John Catlin）成為最終大贏家，捧起了冠軍獎杯，同時獲得36萬美元冠軍獎金。

總獎金高達200萬美元的「永利呈獻：國際系列賽澳門站」於上周日（3月17日）在澳門高爾夫球鄉村俱樂部圓滿收桿。當日戰況相當激烈，西班牙球員大衛 ‧ 普伊格（David Puig）於上周日交出60桿，以-23桿的總成績，追平了54洞領先者美國選手約翰 ‧ 卡特林（John Catlin）。兩人需以加洞賽來決勝負，最終由美國選手約翰 ‧ 卡特林（John Catlin）險勝成為最終大贏家，奪得冠軍獎杯，同時獲得36萬美元冠軍獎金，這亦是卡特林第5個亞巡賽冠軍！

現年33歲的卡特林，2013年轉職業，2015年進入亞巡賽征戰，2018年賽季贏了3個亞巡賽冠軍，緊接2019年賽季同樣收穫了亞巡賽第4冠，相隔4年，今季再度奪得亞巡賽冠軍。卡特林獲勝後表示︰「非常高興我能夠殺出重圍成為最後的冠軍！這是一場艱苦的戰鬥，比賽競爭激烈，很特別的一周。」他更坦言沒想過總成績-23桿還需要打加洞來決出勝負，比賽競爭激烈，他感慨︰「比賽中，我告訴自己，沒有甚麼可以失去的！」他全力以赴，最終奪冠，對他來說意義非凡，他感恩地表示︰「非常感謝我的教練以及全力支持我的家人！」

卡特林在第2個加洞再次抓到小鳥後，成為本季亞巡賽最後的贏家。

戰況激烈需加洞決勝 卡特林第2個加洞抓鳥勝出

回顧上周的賽事，卡特林於上周六打出亞巡賽賽史最佳成績59桿後，以2桿優勢保持領先。上周日，前3洞他平穩開局，第4號洞到第6號洞連抓3個小鳥，第9號洞及第10號洞再抓2個小鳥後，總成績來到-23桿，可惜隨後在第11號洞吞下柏忌，掉到-22桿。而對手普伊格在第16號洞抓到本輪個人第8隻小鳥後，總成績亦追平卡特林來到-22桿。隨後，卡特林在第14號洞抓鳥，回到-23桿，保持領先優勢。此時，普伊格不甘落後，在第18號洞以小鳥收官，本輪交出60桿，總成績以-23桿率先完成比賽，留在領先榜首。卡特林此時4洞待打，但他卻未能抓住機會，一直未能抓鳥，比賽最後只能進入延長賽決勝負。最終，卡特林在第2個加洞抓到小鳥，成為本場「永利呈獻：國際系列賽澳門站」最後的贏家。

中國香港球手張雄熙。

LIV球星瑞德以-21桿居第4 中國香港球手張雄熙T21 

中國香港傑出年輕球手張雄熙，這一周交出66-67-66-67桿，與美國大師賽前冠軍賈西亞（72-63-66-65桿）、2023賽季國際系列賽獎金王安迪 ‧ 奧格垂（66-67-64-69桿）等排在並列第21位。他表示︰「這周比賽陣容很強，很多球星參與，我很高興看到自己的一些進步。希望以後可以得到更多機會，參加這樣高水平的比賽。」另一位獲得晉級的中國香港球員Leon D'Souza，4輪69-66-66-68桿，與萊德杯明星球員伊恩 ‧ 保爾特（Ian Poulter）（68-67-68-66桿）等排在並列第41位。

另外，中國內地球員葉沃誠，以68桿完成比賽，總成績-13桿，排在並列第28位。他表示︰「這周感覺還不錯，狀態也不錯。這是我第一次在澳門參加比賽，感覺挺好。只是今天（3月17日）第10號洞出現了一個比較大的失誤，第1桿打左了，第2桿打穿了進到了樹林裡，最終這一洞打出+2，沒能在成績上更靠前。」葉沃誠續表示，未來有更大的進步空間，希望不斷提升自己，爭取更好的成績。另一位參賽的中國內地球員李昊桐，則以63-72-70-69桿，最終並列第60位。而LIV球星、美國大師賽前冠軍派翠克 ‧ 瑞德（Patrick Reed）打出63桿，以260桿、-20桿的總成績獲得第4名。

澳門特奧高爾夫訓練營邀請到2位亞巡賽球星以及名人與特奧會運動員互動及分享高爾夫球技巧。

亞巡賽球星貝裏 ‧ 漢森（Berry Henson）即席與特奧會運動員分享高爾夫球技巧。

舉辦澳門特奧高爾夫訓練營 球星名人與特奧會運動員互動

「永利呈獻：國際系列賽澳門站」期間，國際系列賽向澳門特殊奧林匹克運動會（MSO）捐贈2.5萬美金，以履行其推動高爾夫運動多元發展的承諾。除了刺激精彩的賽事外，更於比賽開桿當日（3月14日）在永利皇宮南草坪球迷村，舉辦了一場特別的澳門特奧高爾夫訓練營。邀請到2位亞巡賽球星，包括來自美國的貝裏 ‧ 漢森（Berry Henson）和來自馬來西亞的梁班（Ben Leong）出席，向20位到場的特奧會運動員分享高爾夫球技巧以及感悟。此外，世界錦標賽冠軍、奧運銀牌體操運動員莫慧蘭，前香港亞運會高球代表、歌手何雁詩也到場支持，與特奧運動員互動，場面非常熱鬧歡欣。

當日參與活動的特奧會運動員梁小妍（Leung Sio In）表示：「我真的很喜歡這個活動。很高興從優秀球員那裏得到了一些寶貴的建議，得以更深刻理解高爾夫運動。」何雁詩表示︰「今天我們要給特殊奧運會的孩子上一堂高爾夫啟蒙課，很高興能跟新朋友們互動，希望我們都能享受這次的活動。」

為期4日的「永利呈獻：國際系列賽澳門站」經已圓滿結束，希望未來繼續為大家帶來精彩的高爾夫球國際賽事。若想了解更多資料，可以到訪 asiantour.com

（特刊）