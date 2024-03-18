  • 20°C
香港時間 : 2024318日 (週一) 19:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【粵港合作】晤廣東省省長王偉中　李家超：港府會加強宣傳解讀大灣區規劃文件

政治 18:34 2024/03/18

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

行政長官李家超(右)今日在禮賓府與廣東省省長王偉中(左)會面。(政府新聞處圖片)

​行政長官李家超今日（18日）在禮賓府與廣東省省長王偉中會面，就進一步加強粵港合作和推動粵港澳大灣區高質量發展等議題交流。他說，港府會繼續主動積極與中央有關部委及廣東省政府保持緊密溝通，並加強對中央出台的多份推動大灣區建設的重要規劃文件的宣傳解讀工作，包括《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》。

王偉中率團訪港，李家超表示，港府對香港更好融入國家發展大局和主動對接國家戰略部署極為重視，本屆特區政府成立「融入國家發展大局督導組」，總攬督導融入國家發展大局的工作，包括「十四五」規劃、大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家重大戰略，以及特區與內地各省市自治區的區域合作等。李家超指，港府亦會繼續與廣東省政府和深圳市政府加強合作，致力進一步打通大灣區內的人流、物流、資金流、信息流，促進大灣區內更廣泛、更深入的互聯互通。

政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、行政長官辦公室主任葉文娟和粵港澳大灣區發展專員陳潔玲亦有出席。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【電動車】房委會轄下時租泊車位實施車輛充電收費　每小時20元
今日 16:53
【電動車】房委會轄下時租泊車位實施車輛充電收費　每小時20元
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
今日 17:00
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
【黎智英案】李宇軒稱Mark Simon借出戶口收眾籌　重光團隊為登報成立
今日 17:45
【黎智英案】李宇軒稱Mark Simon借出戶口收眾籌　重光團隊為登報成立

你可能感興趣

【電動車】房委會轄下時租泊車位實施車輛充電收費　每小時20元
今日 16:53
【電動車】房委會轄下時租泊車位實施車輛充電收費　每小時20元
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
今日 17:00
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
【黎智英案】李宇軒稱Mark Simon借出戶口收眾籌　重光團隊為登報成立
今日 17:45
【黎智英案】李宇軒稱Mark Simon借出戶口收眾籌　重光團隊為登報成立
卓永興 大灣區 葉文娟 前海 曾國衞 政制及內地事務局 廣東省 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載