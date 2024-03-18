【粵港合作】晤廣東省省長王偉中　李家超：港府會加強宣傳解讀大灣區規劃文件

▲ 行政長官李家超(右)今日在禮賓府與廣東省省長王偉中(左)會面。(政府新聞處圖片)

​行政長官李家超今日（18日）在禮賓府與廣東省省長王偉中會面，就進一步加強粵港合作和推動粵港澳大灣區高質量發展等議題交流。他說，港府會繼續主動積極與中央有關部委及廣東省政府保持緊密溝通，並加強對中央出台的多份推動大灣區建設的重要規劃文件的宣傳解讀工作，包括《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》。

王偉中率團訪港，李家超表示，港府對香港更好融入國家發展大局和主動對接國家戰略部署極為重視，本屆特區政府成立「融入國家發展大局督導組」，總攬督導融入國家發展大局的工作，包括「十四五」規劃、大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家重大戰略，以及特區與內地各省市自治區的區域合作等。李家超指，港府亦會繼續與廣東省政府和深圳市政府加強合作，致力進一步打通大灣區內的人流、物流、資金流、信息流，促進大灣區內更廣泛、更深入的互聯互通。

政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、行政長官辦公室主任葉文娟和粵港澳大灣區發展專員陳潔玲亦有出席。

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責任編輯：區綽彥