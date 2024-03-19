韓流襲港｜KCON首度登陸香港　14組人氣韓星雲集亞博即睇贏取門票方法

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大型韓流文化慶典KCON首度登陸香港！為期2天的活動將於3月30日（星期六）至3月31日（星期日）假亞洲國際博覽館（亞博館）舉行。「KCONHONG KONG 2024」將帶來14組人氣K-POP明星，精彩節目包括巨星雲集的音樂會、內容豐富的座談會、充滿韓流潮物的博覽會等等，粉絲更有機會與心愛的韓國流行音樂明星見面接觸！亞博館特別舉行抽獎活動，只要免費登記成為AsiaWorld-Club會員即可參加，贏取「KCON HONG KONG 2024」門票2張！

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▲ 韓流慶典KCON首來港亞博館推門票抽、特色小吃與眾同樂。（有關機構提供）

KCON一向陣容鼎盛，這次共有14組K-POP藝人將參加「KCON HONG KONG 2024」。華麗陣容囊括幾代人氣高企的韓流明星，包括男團Ateez、Boynextdoor、Highlight、JO1、Tempest、TWS、WayV、xikers、Zerobaseone；女團aespa、Sistar19、Viviz；男子樂團Day6與女歌手Yena亦將帶來精彩演出。

KCON是結合K-POP演唱會與大型博覽會的韓國文化節，從音樂、時尚到美食，包羅萬有。這次「KCON HONG KONG 2024」的主舞台設於AsiaWorld-Arena（1號展館），K-POP勁歌熱舞勢必震撼場館！而特別舞台KCON Stage、Dance All Day、博覽區和座談會將在AsiaWorld-Summit（2 號展館）舉行。韓流明星與粉絲的見面交流會則設於3號展館。

▲ KCON共有14組K-POP藝人將參加「KCON HONG KONG 2024」。（有關機構提供）

AsiaWorld-Club會員免費抽KCON門票

KCON首次襲港，只要下載亞博館手機應用程式，免費登記成為AsiaWorld-Club會員，即可參加抽獎贏取「KCON HONG KONG 2024」門票2張！會員須於即日起3月24日期間，透過手機應用程式登記參加抽獎。得獎名額共有12個，亞博館將於3月25日公布抽獎結果及通知幸運兒。

除此之外，為迎接這個大型韓流慶典，亞博館將在「KCON HONG KONG 2024」活動期間開設「亞博館冰室」，特別炮製「港韓小吃 Combo」，每日限量免費派發，免費登記成為AsiaWorld-Club會員即可換領。

亞博館3月其他大型盛事

亞博館今年3月舉行多場大型盛事，除了「KCON HONG KONG 2024」，國際級潮流盛會「ComplexCon香港」、「世界貨運硏討會」同場首臨亞博館；而定期會展活動「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」、「SEASONS時尚首飾及配飾春季展」、與「WOW (World of Web3) Summit」等也載譽歸來，吸引商務旅客。

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責任編輯:王明芳