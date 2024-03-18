靚媽保養｜周家蔚公開養顏秘方「可以喝的化妝品」　教煮簡易滋潤美顏水果茶

▲ 周家蔚公開養顏秘方，教煮簡易滋潤美顏水果茶。（影片截圖）

現年40歲的周家蔚（Janet）與洪天明於2012年結婚，育有10歲大仔洪大仁及8歲細仔洪竟稀。身為港姐亞軍的周家蔚近年轉型做KOL不時分享生活智慧及保養心得，日前她拍片公開養顏秘方，其中一道她更聲稱是「可以喝的化妝品」，在家可以輕易做到！

最新影片推介：

周家蔚在小紅書以「滿口爆汁」為題分享影片，教大家煮好喝兼營養豐富的水果茶「蘋果熱橙茶」，逐一講解步驟，並強調「超級簡單，不用帶腦，有手就能做」。

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周家蔚在另一條片分享用水果美顏，她介紹可以喝的化妝品，材料有2個奇異果、半個蘋果、兩片檸檬和兩片生薑，全部倒入攪拌機，再加入500毫升的水，開啟榨汁模式就可以了，她形容口感酸酸甜甜，即使放了生薑也不會覺得辣，媽媽們可以嘗試一下！

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責任編輯：王明芳