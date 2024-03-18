  • 20°C
香港時間 : 2024318日 (週一) 19:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輸入人才】陳國基：逾10萬人透過各項人才入境計劃抵港　約4萬多屬「高才」

政治 18:52 2024/03/18

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

陳國基今日透露，截至今年二月底，各項人才入境計劃共收到逾25萬宗申請。(政府新聞處圖片)

政務司司長陳國基今日（18日）出席一個論壇致辭透露，截至今年二月底，各項人才入境計劃共收到逾25萬宗申請，批出約16萬宗，超過10萬名人才更已來到香港，遠超政府原定每年吸納至少35000名人才的目標，其中「高才通計劃」已接獲超過70000宗申請，批出50000多宗，約4萬多名高才已經抵港。

陳國基今日主持第三屆人力資源規劃委員會第三次會議，香港人才服務辦公室（人才辦）和引進重點企業辦公室（引進辦）代表，分別向委員簡介相關辦公室在招攬人才和招商引資的成果和工作計劃，並與委員交流意見。

引進辦至今接觸逾200間企業

會議上，引進辦代表透露，引進辦至今接觸逾200間企業，繼去年十月公布約30間重點企業落戶或擴展在港的營運，本月將迎來第二批約20間企業，連同第一批重點企業，它們將會在香港合共投資逾400億元，創造逾13000個就業機會。引進辦代表指，當中不少企業更市值或估值過百億元或擁有行內前沿技術，同時將帶動相關產業鏈的上、中、下游企業到港，推動本港創新科技生態圈發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【港研民調】逾7成市民認同有憲制責任維護國安　六成七受訪者指無損日常基本權利
今日 16:14
【港研民調】逾7成市民認同有憲制責任維護國安　六成七受訪者指無損日常基本權利
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
今日 17:00
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
【粵港合作】晤廣東省省長王偉中　李家超：港府會加強宣傳解讀大灣區規劃文件
今日 18:34
【粵港合作】晤廣東省省長王偉中　李家超：港府會加強宣傳解讀大灣區規劃文件

你可能感興趣

【港研民調】逾7成市民認同有憲制責任維護國安　六成七受訪者指無損日常基本權利
今日 16:14
【港研民調】逾7成市民認同有憲制責任維護國安　六成七受訪者指無損日常基本權利
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
今日 17:00
【人事編制】議員質疑大灣區發展專員不值D6級　曾國衞：官場級別需對等
【粵港合作】晤廣東省省長王偉中　李家超：港府會加強宣傳解讀大灣區規劃文件
今日 18:34
【粵港合作】晤廣東省省長王偉中　李家超：港府會加強宣傳解讀大灣區規劃文件
高才通 陳國基 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載