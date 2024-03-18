【輸入人才】陳國基：逾10萬人透過各項人才入境計劃抵港　約4萬多屬「高才」

▲ 陳國基今日透露，截至今年二月底，各項人才入境計劃共收到逾25萬宗申請。(政府新聞處圖片)

政務司司長陳國基今日（18日）出席一個論壇致辭透露，截至今年二月底，各項人才入境計劃共收到逾25萬宗申請，批出約16萬宗，超過10萬名人才更已來到香港，遠超政府原定每年吸納至少35000名人才的目標，其中「高才通計劃」已接獲超過70000宗申請，批出50000多宗，約4萬多名高才已經抵港。

陳國基今日主持第三屆人力資源規劃委員會第三次會議，香港人才服務辦公室（人才辦）和引進重點企業辦公室（引進辦）代表，分別向委員簡介相關辦公室在招攬人才和招商引資的成果和工作計劃，並與委員交流意見。

引進辦至今接觸逾200間企業

會議上，引進辦代表透露，引進辦至今接觸逾200間企業，繼去年十月公布約30間重點企業落戶或擴展在港的營運，本月將迎來第二批約20間企業，連同第一批重點企業，它們將會在香港合共投資逾400億元，創造逾13000個就業機會。引進辦代表指，當中不少企業更市值或估值過百億元或擁有行內前沿技術，同時將帶動相關產業鏈的上、中、下游企業到港，推動本港創新科技生態圈發展。

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責任編輯：區綽彥