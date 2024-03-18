【殺校潮】 創校35年青衣趙曾學韞小學再現殺校危機　校方急召家長會交代獲「派0班」

▲ 青衣仁濟醫院趙曾學韞小學今（18日）傍晚急召家長會。（王韻青攝）

適齡學生人口下跌，創校35年的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學今日（18日）證實，新學年獲教育局「派0班」小一，是新學年全港唯一一間津小跌入殺校網，亦是該校相隔近20年再度瀕臨殺校，辦學團體今覆稱將於下周一（25日）限期前向教育局提交學校發展方案申請，未有交代目前屬意方案。該校今傍晚急召開家長會公布消息，有家長稱將視乎情況決定會否安排子女轉校。

教育局月初向全港資助小學發開班信，並公布今年有1間小學獲「派0班」小一（即不獲資助開辦小一班級），比去年5間大減。據悉學校今午透過教師會議公布消息，其後於晚上6時半就學校「長遠發展及規劃」舉行家長座談會，辦學團體仁濟醫院董事局副行政總裁李一新及教育部主管黃偉傑等多名高層均在會前親身到校。至於校監趙曾學韞直至晚上家長會結束亦未有現身，回答在門外守候的多間傳媒提問。

仁濟醫院董事局今晚9時半透過電郵回覆表示，趙小接獲教育局通知在2024/25學年未能獲資助開辦小一班級，仁濟與趙小法團校董會正就教育局提供多個方案進行研究，並與包括教職員及家長的各持分者保持溝通，以確保學校運作正常及學生福祉得到最大保障，但無回應該校在小一派位獲派總人數，以及會否考慮與仁濟其他屬校合併等。

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趙小創立於1989年，2006年曾因收生不足瀕臨被殺校。翻查《小學概覽》，趙小近年受「縮班潮」影響，由原本每年開2班，自2021/22學年起連續3年只開1班小一。據2022/23年度學校周年報告，在發展資優教育方面提到「全校學生人數較少，個別活動因收生不足而無法開班」。直至去年11月小一自行分配學位階段揭盅，校網顯示取錄到10人，未計統一派位，距離16人開班線尚欠6人；時任校長陳奕鑫當時受訪曾透露自行收生申請人數按年升12%，主因是學校減少測考，另有不少內地生插班，令全校收生激增30%。

2020年趙小更曾爆出不滿時任校長林美霞，而引發逾7成教師離職，當時被教育局要求提交調查報告。其後陳奕鑫於前年9月接任校長，甫上任受訪承認學校收生「遇上挑戰」，並提出課程改革，包括取消初小階段測考，其後委託「星之子」陳易希的初創公司設計學習評估平台；惟陳奕鑫已於近月辭職，最新一份家長通告由署任校長陳偉文發出。

教育局回應表示，已提供4個方案供獲「派0班」小一的學校申請。翻查有關方案包括合併、特別視學或私營小一，或選擇提前停辦。

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記者：梁凱婷