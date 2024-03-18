【殺校潮】 創校35年青衣趙曾學韞小學再現殺校危機　校方急召家長會料交代獲「派0班」

▲ 青衣仁濟醫院趙曾學韞小學今（18日）傍晚急召家長會。（王韻青攝）

適齡學生人口下跌，教育局於本月初向全港小學發開班信，並宣布新學年有1間小學獲「派0班」小一（即不獲資助開辦小一班級）。據悉創校35年、位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學是全港唯一獲「派0班」的小學，學校今日（18日）先後召開教師內部會議，以及家長座談會，料公布有關消息。本報已向教育局及辦學團體查詢，尚待回覆。該校校監趙曾學韞、仁濟醫院ＸＸ總裁李一新，以及仁濟醫院教育部主管黃偉傑等管理層均有出席。

根據由趙小署任校長陳偉文於上周五（15日）發出的家長通告指，該校將於今傍晚「長遠發展及規劃」舉行家長座談會進行會面，只提到「學校近年敢於創新，有別於傳統學習模式，提倡體驗式學習和加強與社區互動聯繫，深受區內家長認同」，並無透露學校獲「派0班」消息。

仁濟醫院趙曾學韞小學創立於1989年，該校早於2006年曾因收生不足瀕臨被「殺校」。翻查近年《小學概覽》，趙小在近年移民潮及疫情下，亦受「縮班潮」影響，由原本每年開2班小一，自2021/22學年起連續3年只開1班小一。同時，據2022/23年度學校周年報告，在發展資優教育方面提到「全校學生人數較少，個別活動因收生不足而無法開班，下年度建議刪減同性質活動。」

另外，趙小早年曾爆出教師離職潮，據報2022/23學年時任校長林美霞被指因管理問題，有逾7成教師離職，校務處僅剩2名職員，教育局當時表示已就事件要求學校提交調查報告。其後陳奕鑫於2022年9月接替林美霞出任校長，陳甫上任時接受傳媒訪問曾承認學校在收生方面遇上挑戰，並提出課程改革，包括取消初小階段測考，並委託「星之子」陳易希的初創公司設計學習評估平台；惟近日有傳陳奕鑫上任不足2年已離任，最新一份家長通告由署任校長陳偉文發出。

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記者：梁凱婷