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早餐陷阱｜牛奶粟米片暗藏高糖陷阱　營養師揭5類早餐有致癌風險

食用安全 19:03 2024/03/18

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不少人都認同早餐好重要，但有營養師指出，日常生活常見早餐，如果汁、煙肉、腸仔、牛奶粟米片，其實有機會增加不少疾病風險，如肥胖、心血管疾病，甚至癌症等，建議民眾盡量避開5大早餐陷阱。

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台灣腸胃科與減重中心主任周莒光醫生曾在Facebook發文指，應盡量避免5大類型早餐，諸如：加工、油炸、欠纖維、高糖及高脂肪的食物，因此一般常見的腸仔、煙肉、炸雞、炸薯餅等，均非健康早餐之選。他指這些食物不但會致肥，更會增加心血管疾病及患癌風險，因此絕對不容輕視。

5大早餐陷阱

加工肉類：加工食物，如腸仔，於這年代已經非常流行，但其實卻有致癌，肥胖與心血管疾病風險。

油炸：油炸物所產生的化學反應，會造成可能的致癌物。同時相同的食物，油炸後亦會增加額外的卡路里

蔬菜不足：缺乏纖維的話，會令腸道難以蠕動，容易便秘。

早餐榖物片：早餐經常所見的牛奶榖物片其實都具有相當高的糖份，並非如外界想像般健康。如果早餐時，既食榖物片，加果汁，每日攝取的糖份可能已爆錶。

動物性蛋白質：蛋白質雖然非常重要，但要留意是否會同時攝取過多的動物脂肪。

周莒光表示，已有研究指出，小孩智力與學業表現和飲食息息相關，相信良好的飲食可以為下一代除了帶來健康的身體，亦包括清晰的頭腦，因此建議市民早餐盡量避免攝取過多加工類肉品、紅肉、動物性脂肪及糖等。否則的話，隨時肥胖、糖尿病與脂肪肝會於年青時便找上門。

另美國健康資訊網站《healthline》早前撰寫了9種不宜吃的早餐，包括即食燕麥皮、班戟、窩夫、牛油多士、英式鬆餅、新鮮果汁、夾心餅乾、 脫脂乳酪、燕麥能量棒及無麩質加工食品，食多嚴重可致慢性疾病。

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責任編輯：羅嘉欣

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