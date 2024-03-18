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《中年好聲音2》7強誕生奪收視冠軍　《婚後事》繼續成網上熱話但輸收視

娛樂 19:02 2024/03/18

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《中年好聲音2》

翡翠台上周（11日至17日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（3月17日）播出的《中年好聲音2》跨平台直播收視最高23.2點，觀眾151萬，高踞收視榜首位置。《獎門人Happy Easter感謝祭》最高收視22.4點，觀衆146萬，位列次席。

翡翠台周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視21.8點（141萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20點（130萬觀眾）；馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演《再見‧枕邊人》最高收視19.4點（126萬觀眾）；陳自瑤、羅子溢等主演《婚後事》最高收視18點（117萬觀眾）。

再見‧枕邊人x婚後事丨李君妍貼牆式一字馬騷腿功　演完花癡辣妹演斯文型乖乖女

《婚後事》

Mayanne小喇叭｜男人中年危機6大徵兆　50歲森美：我唔係天生好忠於太太

《中年好聲音2》最高收視23.2點

森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME即是識》最高收視14.2點（93萬觀眾）；清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視13.8點（90萬觀眾）。

周六晚電影《你好，李煥英》最高收視16點（104萬觀眾）。周日晚歌唱真人騷《中年好聲音2》7強誕生，劉威煌被淘汰8強止步，最高收視23.2點（151萬觀眾）踞上周收視榜首。

決賽已定於本周日（24日）舉行，將掀起另一次高潮；《獎門人Happy Easter感謝祭》最高收視22.4點（146萬觀眾）成上周收視亞軍；《J Music》最高收視13.2點（86萬觀眾）。

《獎門人Happy Easter感謝祭》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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