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心血管病｜男子天冷打乞嚏竟致主動脈破裂　醫生揭1罕見原因肇禍

醫生診症室 10:55 2024/03/19

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【主動脈剝離/心血管病/心臟病/背痛】打乞嚏竟差點喪命？台灣一名65歲男子日前因天氣寒冷而打乞嚏，導致他背部劇痛，且開始影響身體其他部位，隨後被送院治療。經醫生診斷，男子的情形屬主動脈破裂，嚴重可致命。有醫生指，這種情況的死亡率很高，建議1種高危人士要特別注意心血管健康。

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綜合台媒報道，一名在台中東勢林場工作的65歲男子，去年12月因天氣寒冷突然打乞嚏，頓時感到背部劇痛。在休息過後，男子情況未有好轉，背痛持續，下肢更開始麻痺，男子隨即被送院檢查。

背痛左腳麻痺 揭主動脈剝離

澄清醫院中港院區急診室主任鄭清萬醫生表示，當時男子送到醫院時，腰背嚴重疼痛，左腳麻痺蒼白。當時他曾接受止痛針注射但無效，醫生後來透過X光片檢查，發現其腰椎無異常，但血壓卻高達285/145mmHg，左右下肢血壓相差達80mmHg，懷疑是大血管急症，立刻進行搶救。

透過主動脈血管斷層可見，患者從胸大動脈至左下肢髂動脈一路破裂至少40厘米長，包括腹部動脈、左側腎動脈。鄭醫生解釋，但血液撐裂血管內層，可導致血管外層鼓漲成假腔，而當時男子的假腔內已積血約100毫升，隨時有破裂的可能。他指，

一旦大破裂，死亡率可高達90％。

後來由心臟血管外科醫生將血管支架，放置在男子的主動脈內，以修補血管破裂。男子術後留院6天後出院。

心血管病患者屬高危群組

為何打一個噴嚏可造成主動脈破裂？鄭醫生解釋，主要原因是患者有心血管疾病，如高血壓。因長年控制不良，血管品質脆弱，故此當患者猛然打大噴嚏時，強大反射會誘發交感神經，刺激血管激烈收縮，撐不住血壓，導致主動脈一路破裂。他補充，此情況不常見。

鄭醫生提醒，有高血壓者一定要控制好血壓，否則會因血管品質不好或長期有血管炎，使血管處於脆弱的程度，一旦受到刺激極度收縮，會有破裂的風險。

「主動脈剝離」死亡率高

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時曾表示，「主動脈破裂」是死亡率十分高的急性心臟病。其症狀與其他心臟病發的症狀十分相似。主動脈剝離的最典型症狀是劇烈胸痛，患者會感覺到有一股力道向上撕扯胸腔。

他續指，血壓高會加速血管老化，破壞血管結構，增加主動脈受傷撕裂的機會。當高血壓病者受到突如其來的刺激時，血管內膜有機會撕裂，令血液湧入內膜中的裂孔，進入血管壁，並將血管內膜和中層撕開，造成「主動脈剝離」。此外，先天性心臟病患者的主動脈管壁較脆弱，若主動脈破裂，會造成嚴重內出血，死亡率極高。

4類高危人士

急症科專科醫生司徒敬豪早前接受訪問時指，一旦發生主動脈撕裂，24小時內未獲處理即會致命，上年紀男性如突然覺得腰、臀或胃劇痛，有可能出現血管爆裂的徵兆，應盡快求醫。另外符合以下條件者亦屬高危，建議上年紀男性每年做身體檢查，監察血管有否出現阻塞，及早發現以免出現爆血管情況：

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責任編輯：羅嘉欣

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