MIRROR成員丨李駿傑《唯美本尊》首度嘗試Band Sound　Serrini填詞兼驚喜客串MV

▲ Serrini與Jeremy在《唯美本尊》合作。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的最新單曲《唯美本尊》打破過去歌曲風格，以Band Sound唱出尋找最靚自己、做自己的態度。歌曲更得到兩位貴人邱鋒澤及Serrini的加持，而Serrini更於MV中驚喜登場，就連Jeremy自己本身都不知道呢！



今次《唯美本尊》這首歌的出現，其實要多得邱鋒澤，Jeremy透露：「邱鋒澤聽到呢首Demo，覺得好適合我，所以就將首歌送俾我，我聽完之後都覺得好正！好多謝佢俾到一首咁好嘅Demo我，又諗起我，所以我好開心。」

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▲ Jeremy新歌《唯美本尊》MV。

王雙駿力撐Jeremy

過去，Jeremy都未有試過製作Band Sound作品，但自己又很想嘗試，所以收到Demo後，他立即與監製Carl叔叔王雙駿商量。而Carl叔叔力撐Jeremy的想法，而且也覺得很適合Jeremy去做



除得到邱鋒澤送上Demo，Jeremy更找來Serrini為歌曲寫詞，他道：「個人演唱會同Serrini合作後，一直都想搵個機會真正合作，直到《唯美本尊》呢首歌嘅出現，我同Carl叔叔傾時都覺得Serrini好適合寫呢首歌，而Serrini佢都好好應承咗我。」

▲ Jeremy新歌《唯美本尊》MV。

Serrini十分愛錫Jeremy，除幫他寫詞外亦客串MV，但製作團隊特別為Jeremy炮製驚喜，事前與Serrini夾好保密客串一事，直至Roll機一刻，Jeremy要演出開門的一下，才知Serrini的出現。

Jeremy起初還要強裝鎮定繼續演戲，但最終都忍不住露出驚喜的表情，狂問點解。Jeremy見到Serrini的出現當然歡喜若狂，而二人在鏡頭中即興互動的畫面，也為《唯美本尊》的MV畫龍點晴。

▲ Jeremy新歌《唯美本尊》MV。

妝容破格耳目一新



鏡頭外，Serrini也貼心地向Jeremy透露自己填詞時的想法，好等Jeremy能夠更了解歌曲。

其實《唯美本尊》希望帶出，很多時候很多事情我們都不能改變，當遇上放負的人、事或能量，我們要學習忽略他們，然後嘗試尋回自己的舒適圈，去令自己更加自信地做自己，Jeremy更道：「好希望大家聽完之後，可以發掘返自己最靚嘅地方。」



為突出歌曲想法，在MV裡Jeremy飾演一位明星偶像，向來都是以官仔骨骨的形象面對傳媒大眾，但他內心卻隱藏著一個狂野的個性，一直都很希望展現不同的自己，所以今次妝容也十分破格，跟過去大家見慣的Jeremy截然不同。

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當中，眼妝特別用上煙燻裝，眼底下亦加上很多閃粉，就連左耳都畫上銀色邊。

Jeremy坦言十分喜歡化妝師這次的作品，更說：「呢個妝令到成件事有一種神秘感同靡爛感覺，同時亦帶出呢首歌嘅重點俾大家知：要搵到最啱自己嘅嘢，搵到自己最靚嘅嘢，呢一刻未必所有人接受到，但我覺得自己好靚，咁就已經好足夠。」

▲ Jeremy新歌《唯美本尊》MV。

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