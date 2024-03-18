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【過馬路小心】綠公仔過路竟罰$2,000 　深水埗路人遭票控【有圖】

社會 22:17 2024/03/18

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

行人違例亂過馬路，很可能會被票控。（林宇翔攝）

【亂過馬路／交通／行人／抄牌】亂過馬路的行人要小心，警方即日起全港各區大型執法，打擊違例駕駛、亂過馬路。若有人胡亂過馬路，可遭票控罰款2,000元。

車CAM今日流傳一條影片，深水埗欽州街交界一個交通黑點，竟然有人綠燈過馬路都被警員票控。車CAM影低事發一刻，被網民擺上網公審評理。

亂過馬路片段來自fb群組HongKong CarCam。

即睇事發一刻連環圖

點擊圖片放大
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行人究竟衰乜事？

片段長約十秒。可見圖中黑衣男人，正處於長沙灣道／欽州街黃格十字路口。交通燈亮起綠色行人公仔時，他正在過馬路，不過低頭望住手機，打對角過路。

然後黑衣男人慢慢打斜走向行人路方向，卻冷不妨有交通警向他招手。他大感錯愕，然後被截到路邊一處，有交通督導員正手持告票簿，準備向他抄牌。片段到此完結。

影片引到一眾網民熱議：

乜唔可以打斜過嘅咩

衝紅燈就話啫。綠燈都唔行得？

全綠唔畀打斜行，真係好onX

TOPick記者今日亦到中環德輔道中視察，多名警員於交通燈口駐守，截停不依交通燈過路的市民，隨即票控。

若市民不依燈號過馬路，可被票控罰款2,000元。

罰款$2,000有可能

警方上周預告，即日起會在全港嚴厲執法。執法內容有：

  • 打擊駕駛者違法行為，包括不小心駕駛
  • 沒有讓斑馬線上的行人先行
  • 超速駕駛
  • 駕駛時手持手提電話；酒駕、藥駕和毒駕
  • 違反交通燈和標記等
  • 嚴打行人不遵守交通燈號亂過馬路

只限沙田一處可打斜過馬路　

行人打斜過馬路，目前全港只有沙田圍沙角街及逸泰街交界，這路口試行打斜過路。

運輸署會視乎經驗，才考慮是否推展到全港。

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責任編輯：吳卓峰

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