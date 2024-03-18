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【垃圾徵費】多6間公共屋邨「回收便利點」投入服務　另有37屋邨已設臨時收集點

社會 22:32 2024/03/18

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

回收便利點。（政府新聞處圖片）

環保署今日（18日）表示，正逐步擴展「綠在區區」社區回收網絡至50個公共屋邨。繼葵芳邨及大窩口邨的「回收便利點」去年六月投入服務，環保署去年12月再批出19份「公共屋邨社區回收網絡」營運服務合約，每份服務合約涵蓋2至3個公共屋邨，為期28個月。其中6間「回收便利點」已投入服務，包括「綠在啟業」、「綠在安定」、「綠在欣田」、「綠在環翠」、「綠在漁灣」和「綠在駿洋」。

其餘的就將在完成裝修工程後，於今年第二季起陸續開業，環保署已安排營辦團體於3月或以前在屋邨內開設臨時收集點，營運時間為每日早上10時至下午8時，直至相關屋邨的「回收便利點」投入服務為止。
 
環保署稱，隨着「綠在區區」現時在全港的收集點數目增加至約220個，會繼續於合適地點設立更多公共收集點。市民在各收集點進行回收均可賺取「綠綠賞」積分換取禮品。

已開設的公共屋邨「回收便利點」

37個臨時收集點的位置及營運時間

 

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責任編輯：黃小冰

環保署 垃圾徵費

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