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【粵港合作】李家超：將與廣東共推「新質生產力」　粵省長王偉中：「香港好、廣東好」

政治 22:51 2024/03/18

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「廣東省2024年春茗」今日舉行。(政府新聞處圖片)

「廣東省2024年春茗」今日（18日）舉行，行政長官李家超表示，香港將與廣東同心同德、優勢互補，把握中央政策帶來的機遇，共同推動國家「新質生產力」。廣東省省長王偉中說，香港一直是廣東吸引外資的重要地方，形容粵港一家親，「香港好、廣東好」。

李家超指，香港與廣東同根同源，不斷推進大灣區新發展格局，取得豐碩成果。「港車北上」自去年七月實施以來，數量已突破五十萬輛次，而今年二月，「港車北上」數量更首次超過單月十萬輛次。高鐵香港段去年全年載客人次超過兩千萬，創了歷史新高，而從今天起，高鐵「靈活行」的安排由福田延伸到深圳北，方便有需要的旅客，隨時改變行程。

王偉中提到，過去一年粵港兩地人流、物流更暢旺，大灣區建設和粵港澳合作活力不斷增強，兩地合作和互動更加平頻。廣東省今年首兩月經濟持續回升向好，有信心、有決心推動今年經濟增長5%；明年粵港澳三地將共同舉辦全運會，將為粵港澳合作注入更多動力。

中聯辦主任鄭雁雄說，廣東與香港攜手推動「新質生產力」空間無比廣闊，香港擁有「一國兩制」的制度優勢，三大中心的傳統優勢，創科優勢、文化優勢等，粵港兩地攜手一定能夠為國家高質量發展，打造新動能、作出新貢獻。

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責任編輯：區綽彥

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