【殺校潮】趙曾學韞小學獲「派0班」擬再加強宣傳學校　家長：不擔心子女學習受影響

▲ 青衣仁濟醫院趙曾學韞小學今日（18日）舉行家長會公布獲「派0班」小一。（王韻青攝）

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學證實於新學年獲教育局「派0班」小一，是新學年全港唯一一間津小跌入殺校網，亦是該校相隔近20年再度瀕臨殺校，有家長出席今晚（18日）舉行的家長會後表示，將視乎情況決定會否安排子女轉校，引述校方稱未來會加強宣傳學校。

本學年才轉至趙小的小二生家長譚小姐表示，校方在會上並無就學校發展作出任何承諾，僅稱稍後再通知選擇哪個發展方案，另會加強宣傳學校和增加校內參觀活動等。她認為能否開辦小一，也不會影響子女學習，故會再視乎情況，又說「香港唔會無書讀」，倘學校停辦才再次轉校。

對於新校長陳奕鑫上任不足兩年便辭任，譚小姐稱數月前已知悉校長辭任，對此不感到錯愕，又稱校方在會上公布將有新校長接任，未知上任日期，「可能新老闆（校長）上任，升職又加薪、方向更加好。」

譚小姐又認為學校資源豐富，如小一至小六學生均使用電子黑板上課，操場、圖書館及雨天操場亦已翻新，家長亦能隨時與老師及校長溝通，了解學生情況，而老師、社工均了解每個學生的長處、需改善之處，形容子女「每日都好開心上學」。

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家長謝女士的女兒現就讀小四，她指校方於家長會交代學校不獲准於新學年開辦資助小一，另講解下一任新校長上任後將推出的措施，包括如何促進學生學習。她認為學校往日會如常運作，因教師團隊非常好，對學生很有愛心，相信安排女兒入讀該校的選擇正確，故不擔心遭殺校，「每間學校都有它的好處，關乎小朋友適唔適合學習環境、自己特長有無展現出來」。

儘管本港人口下降，謝女士亦認為學校的教育制度非常好，會因應學生能力教學，並貼切他們的需要，故對學校明年復辦資助小一有信心。

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記者：梁凱婷