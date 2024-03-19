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【殺校潮】趙曾學韞小學曾透露自行收生申請回升逾1成　學界料高才通對小一收生幫助不大

社會 06:00 2024/03/19

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仁濟醫院趙曾學韞小學於9月不獲資助開辦小一。（王韻青攝）

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學證實於新學年獲教育局「派0班」小一，是新學年全港唯一一間津小跌入殺校網。校方早前曾透露本年度自行分配學位收生情況已有改善，另接獲內地生插班等，惟本月初仍然從教育局接獲「0班信」，學界認為情況反映即使有有高才通子女來港入學，對小一收生幫助似乎不大，未來仍要長期面對學生人口下跌的問題。

趙小創立於1989年，曾於2006年、即上一波「縮班殺校潮」因收生不足瀕臨被殺校。翻查《小學概覽》，趙小在過去3個學年均只由2班小一，縮減至1班小一。另據2022/23年度學校周年報告，在發展資優教育方面提到「全校學生人數較少，個別活動因收生不足而無法開班」。

直至去年11月小一自行分配學位階段揭盅，校網顯示取錄到10人，未計統一派位，距離16人開班線尚欠6人；時任校長陳奕鑫當時受訪曾透露自行收生申請人數按年升12%，主因是學校減少測考，另有不少內地生插班，令全校收生激增30%。另一邊廂，同屬葵青區的東華三院高可寧紀念小學因籌劃遷至將軍澳，早前已向教育局提出新學年暫停取錄小一生。

津貼小學議會主席蘇炳輝指，葵青區學額向來供過於求，根據議會非正式調查，高才通子女多數集中於插班入讀小學高、中年級，對小一收生幫助似乎不大。「睇到學校好努力嘅，只係時間未夠」，對於有學校收到「0班信」感到可惜，又指本月初小學接獲開班信後，多區學校反映新學年「縮班」問題仍然嚴重，估計家長選擇比以往更分散，才令獲「獲0班」學校減少。

資助小學校長會副主席陳淑儀則指，獲「派0班」的小學數目較去年5間大減，相信是學界努力後的結果，惟學校過往發生的管理及收生問題，或影響家長選擇。她強調教育局表示人口下降並非短期的事，已預料未來再有學校獲「派0班」，學界既要堅守教育，亦要積極拓展生源，「如果無『高才』、『優才』子女，可能唔只1間（派0班）。」

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記者：馮琪雅

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