TVB大隻仔丨關曜儁宣布再做爸爸 兩年抱兩成功湊夠好字
娛樂 09:53 2024/03/19
TVB「大隻仔」關曜儁（Leo）在去年榮升人夫兼人父，與圈外太太Twinkle組織幸福小家庭。
宣布湊夠好字
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日前囡囡關凱妃轉眼1歲，Leo與太太為女兒舉行1歲生日派對，除了為女兒慶生外，更順道揭曉第二胎BB性別，宣布成功湊夠好字，兩年抱兩！
當日在婚禮做兄弟團的張振朗和朱敏瀚都有出席派對，兩夫婦倒數後刺破氣球，彈出大量粉藍色氣球，最搞笑是兩夫婦很開心，不過女兒似乎就被刺破氣球的聲音嚇親，當場大喊。
關曜儁開心留言：
「好好好
上天賜左一個好字俾我哋
我哋屋企又多一個家庭成員啦🤩🦾
3月17號係凱妃一歲生日
亦都係性別揭曉派對嘅大日子😆🤘🏻
多謝咁多位家人同埋好朋友同我哋一齊分享喜悅
同埋送咗好多禮物比凱妃😆🤘🏻
大家嘅愛我哋收到晒
多謝你哋」
一班圈中好友陳嘉慧﹑高海寧等亦有留言恭賀！
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撰文 : TOPick柴犬出動