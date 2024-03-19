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人氣BL泰劇《Pit Babe》演員到港　與粉絲見面大派福利

娛樂 10:34 2024/03/19

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了《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會 ─ 香港站》

於2023年末推出、以賽⾞為主題的人氣BL泰劇《Pit Babe》（極速戀⼈）近來在⼀眾劇集突圍⽽出，每當劇集播出，X（Twitter）熱⾨話題排名更是⾼踞不下，⻑期霸佔榜單三甲，近⾄亞洲，遠⾄南北美洲，都在網絡掀起話題。

劇中12位主演《Pit Babe》12位演員：Pooh、Pavel、Sailub、Pon、Ping、Nut、Michael、TopTen、Garfield、Benz、Pop、Lee，在3月16日於海洋公園怡慶坊舉行了《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會 ─ 香港站》，成為首隊在旅遊勝地海洋公園舉行粉絲見面會的泰國明星團隊。

在兩小時的演出中，12位演員不僅演唱了劇粉最愛的劇集歌曲，還與粉絲進行了親密的互動，度過了一個愉快的周六黃昏。 

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  • 《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會 ─ 香港站》 《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會 ─ 香港站》

    • 遊戲互動粉絲尖叫

    見面會以12位演員演唱劇集主題曲《Speed of Love》拉開序幕，穿著劇中賽車服的12位演員仿佛將現場粉絲帶回劇集開播的瞬間，立刻點燃了現場的氣氛。 晚會的另一個亮點是兩個遊戲環節，12子都絞盡腦汁各出奇謀，在遊戲間的互動滿滿，令現場粉絲尖叫連連。

    晚會的高潮是劇集12位演員分組演唱劇集專屬插曲，尤其主角Pavel和Pooh演唱的劇集定情曲《Better Me》時，兩人的深情演繹，伴隨著歌曲的溫柔旋律和浪漫的歌詞，讓現場觀眾沈浸在甜蜜的氛圍中。

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    期待遊旺角尖沙咀

    緊接著進行的問答環節，他們就分享了對於香港的第一印象。12子表示抵港後便專注採緋，尚未有時間到處暢遊，最期待可以到旺角、尖沙咀購物。此外，也有隊員表示想吃燒鵝、蛋撻等名物。

    最後，12位演員為觀眾送上劇集另一首插曲《Forever》，表達對粉絲的感激之情，整個見面會在歡笑聲中完美結束。 

    《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會 ─ 香港站》

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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