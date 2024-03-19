移民英國｜移英前夕男友失業經濟壓力大釀分手　港女陷兩難：自己過去或留港箍煲？

▲ 港女網上發文求救，稱早與男友計劃移民英國，怎料男友出發前夕失業，雙方就經濟問題爭辯，更陷入分手陷局，不知應否自己先行前往。(iStock圖片)

【移民英國/BNO】近年不少港人移居英國，然而移居一個陌生地方，需要很高心理質素。有港女在網上發文求救，稱早前已與男友計劃年初出發移民英國，怎料男友出發前夕失業，雙方就經濟問題爭辯，更陷入分手陷局，不知應否自己先行前往。

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一名女網民早前在社交平台Facebook的「英國香港人生活交流區」群組發文，稱自己早與男友打算年初移民英國，怎料對方在數個月前失業，當時男友計劃到當地才尋找新工作。由於失業多月，經濟存在一定壓力，女網民明言：「我都唔介意日常開支我俾住先，點知佢仲成日同佢班朋友花天酒地」，男友解釋離開香港未來不能常見，故此要爭取時間相聚。

不過，女網民坦言認識男友這班朋友，惟在她眼中只是一班「識蒲識飲酒同溝女」，她勸說男友既然目前資金有限，減少額外的娛樂開支，男友卻稱朋友知他沒錢都會「請他」，為此兩人出現爭吵。後來男友更於爭吵當日收拾細軟離開，稱需要時間冷靜，3日後更稱要「分手」，並決定不會移民，原因是經濟壓力大，與女網民相處壓力更大。

其實他們倆早已在英國當地租屋，亦購置了傢俱，連男友家人送他們的車亦已運送過去，所以女網民硬著頭皮一個人先行前往當地處理。到達英國3個星期，「每日都流好多眼淚」、「每日都好抑鬱好難過」。及後收到一封電郵，得知男友已搬回自己家中，卻沒有處理雙方「愛巢」退租、搬運等手尾，要她回港自行處理。

回港後發現男友一如以往沒有尋找工作，「佢俾我感覺冇動力去搵工，反正食屋企著屋企，就連之前要找卡數都係問呀媽之前俾佢移民嘅錢找」。

女網民表示，她在香港、英國都有尋找工作，英國亦初步有數間公司跟她線上面試，她對男友仲未放手仍想跟他一起，故此對於是否自己先行移民英國，或是繼續留港等待男友準備好再過，她感到十分苦惱。

帖文一出網民一致炮轟男友，直言「明知道男人唔啱自己對佢咁失望仲留戀做乜？」、「人生係你自己嘅，而唔係為咗其他人去生存」、「佢只係一個拖累你嘅人」、「佢架車你可以幫佢賣咗佢比返啲錢佢，大家無拖無欠」，建議事主與他分手最合適，重過新生，「無論留喺香港定係過去英國，都唔應該同呢個男人一齊啦」。

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責任編輯︰王明芳