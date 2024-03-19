文青女神丨Angela貓毛過敏致氣促不斷　袁澧林急入院治理：我貓養了7年

▲ 袁澧林為貓奴一名。

有「文青女神」之稱的女星袁澧林為貓奴一名，她昨日（3月18日）於IG透露對貓毛過敏而氣促不斷，因而急送院治理！

袁澧林稱太久沒回家，估不到因摸貓而進醫院，更笑稱真是「天方夜譚」。她寫道：「由於氣促呼吸不順暢，護士馬上推來輪椅給其實可以行走的我，我生平第一次被定義為緊急狀態被帶去分流房間。腦海中全是『omg原來會這樣』。」

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出演台版《梨泰院Class》

入院後，袁澧林全身被貼滿心電圖儀器貼，驚魂未定之際，護士在其身旁「報價」，她寫道：「那我說一下你所在的房間要 $xxx 元一小時，由於你呼吸還沒順暢起來我會監測著你，心電圖也跟你說一聲，費用是 $xx 半小時。」

準備為台版《梨泰院Class》開工的袁澧林，宇裡行間透露近日工作繁重：「我躺在病床上感受著自己因入院而放了工作（圍讀日）飛機這件事，一邊萬分歉疚，一邊感恩終於可以睡一覺了——這兩個禮拜的日程實在⋯⋯我POV式上下觀看著新買的很fashion的褲子，我竟然自帶病人褲，amazing」

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網民：七年之癢？

袁澧林續說醫生報告沒有大礙，只是對貓毛過敏導致氣管收窄，不過貓養七年的她大惑不解：「原來可以這樣，一覺醒來發現突然對自己的貓過敏的嗎？做人真是奇妙，生存在世每天都有新的發現。」

另外袁澧林透露一件留院小趣事，一名替她量血壓的男護士，用溫度紙跟她索取簽名，她笑稱：「俾張A4紙我，我下次幫你畫滿佢。」

圈中藝人如鄭秀文、陳家樂和張繼聰等留言慰問袁澧林，當中袁澧林回覆張繼聰：「好返(番)了， 已是上禮拜的事了，已經回台還開完一日工了。」

不少網民指袁澧林休息不夠致免疫力低，故叮囑她要好好休息補充元氣。

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