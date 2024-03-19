  • 21°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文青女神丨Angela貓毛過敏致氣促不斷　袁澧林急入院治理：我貓養了7年

娛樂 10:50 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

袁澧林為貓奴一名。

有「文青女神」之稱的女星袁澧林為貓奴一名，她昨日（3月18日）於IG透露對貓毛過敏而氣促不斷，因而急送院治理！

袁澧林稱太久沒回家，估不到因摸貓而進醫院，更笑稱真是「天方夜譚」。她寫道：「由於氣促呼吸不順暢，護士馬上推來輪椅給其實可以行走的我，我生平第一次被定義為緊急狀態被帶去分流房間。腦海中全是『omg原來會這樣』。」

袁澧林參演搖滾女王楊乃文《說不出口》MV　奪首屆金狼獎最佳演員獎

點擊圖片放大
+5
+4

【金像獎2023】袁澧林憑《窄路微塵》角逐最佳女主角　Angela從MV女主角變多棲藝人

出演台版《梨泰院Class》

入院後，袁澧林全身被貼滿心電圖儀器貼，驚魂未定之際，護士在其身旁「報價」，她寫道：「那我說一下你所在的房間要 $xxx 元一小時，由於你呼吸還沒順暢起來我會監測著你，心電圖也跟你說一聲，費用是 $xx 半小時。」

準備為台版《梨泰院Class》開工的袁澧林，宇裡行間透露近日工作繁重：「我躺在病床上感受著自己因入院而放了工作（圍讀日）飛機這件事，一邊萬分歉疚，一邊感恩終於可以睡一覺了——這兩個禮拜的日程實在⋯⋯我POV式上下觀看著新買的很fashion的褲子，我竟然自帶病人褲，amazing」

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

網民：七年之癢？

袁澧林續說醫生報告沒有大礙，只是對貓毛過敏導致氣管收窄，不過貓養七年的她大惑不解：「原來可以這樣，一覺醒來發現突然對自己的貓過敏的嗎？做人真是奇妙，生存在世每天都有新的發現。」

另外袁澧林透露一件留院小趣事，一名替她量血壓的男護士，用溫度紙跟她索取簽名，她笑稱：「俾張A4紙我，我下次幫你畫滿佢。」

圈中藝人如鄭秀文、陳家樂和張繼聰等留言慰問袁澧林，當中袁澧林回覆張繼聰：「好返(番)了， 已是上禮拜的事了，已經回台還開完一日工了。」

不少網民指袁澧林休息不夠致免疫力低，故叮囑她要好好休息補充元氣。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
17:31 2022/12/22
【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
21:48 2024/02/29
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女
16:13 2024/03/18
視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女

你可能感興趣

【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
17:31 2022/12/22
【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
21:48 2024/02/29
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
袁澧林 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 過敏 梨泰院Class

最高瀏覽

【六合彩】$7,600萬頭獎一注中　馬會揭幸運投注方法
【六合彩】$7,600萬頭獎一注中　馬會揭幸運投注方法