網絡熱話︱夫婦乘巴士開大喇叭播片港女被騷擾播大悲咒反擊　後續結局大快人心

▲ 一對男女疑似夫婦在巴士上大聲播片，港女即時播出《大悲咒》反擊。

【網絡熱話/巴士/巴士阿叔】港人生活忙碌，可能只靠在公共交通上休息片刻，但如果坐車遇上有人大聲播片，真的連少少時間都不能放鬆！有港女近日就在網上群組發帖，指自己乘巴士時遇上一對夫婦，在車上開大喇叭播放抖音片，音量大得騷擾其他乘客，她即時播出《大悲咒》反擊，結果成功令夫婦將手機「滅聲」，及後更做出一舉動！

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港女在網上facebook群組「西環變幻時」發文及上載相片，從照片所見，一對男女疑是夫妻在巴士上層使用手機，港女指「兩公婆一人一個電話開大speaker睇抖音」，港女感到被騷擾，即時播出大悲咒，並將手機放在兩人的中間，結果成功令兩人將手機「滅聲」，事後形容「播大悲咒真係好work」，「就算最後徒勞無功也不選擇無動於衷」。

▲ 照片所見，見到男子正在使用手機。（圖片來源：facebook群組「西環變幻時」）

帖文一出引來逾650個網民留言，而港女在回覆民留言時，再上載一張照片，表示兩人聽完《大悲咒》後睡著了。有網民笑言「大悲咒果然降魔伏妖！」，「受教了，我學到嘢」、有網民表示「我仲有一招：哄埋去同佢一齊睇，問你嘅就回應佢：吓？你開咁大聲唔係同大家一齊睇㗎？」、「大悲咒真係萬事萬靈！」、「播家英哥隻only you都得」！

▲ 兩人即時將手機「收聲」，然後更睡著了。(facebook群組西環變幻時)

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責任編輯：王明芳