好物登陸｜adidas 最新技術性能球衣　布料⽤上吸汗吸濕材料保持乾爽舒適

▲ 每件球衣都採⽤了HEAT.RDY技術或AEROREADY技術，布料⽤上吸汗或吸濕材料，讓球員保持乾爽舒適。

2024年歐洲國家盃即將舉行，adidas今天為大家報帶來了最新技術性能球衣，當中包括比利時、德國、意大利及西班牙國家隊的主場和客場球衣，通過慶祝傳統和現代身份的融合，團結球迷和球員，爭奪歐洲球壇最高榮譽。

最新影片推介︰

adidas 的全新設計旨在激發球員的光榮和歸屬感，將傳統元素與現代風格融合。 球衣——作為希望和團結的象徵，adidas 設計團隊致力於提供⼀些與以往不同的、新穎的視角，同時尊重和忠實於足球的傳統。

adidas 產品和設計副總裁 Sam Handy 表示：「國家隊球衣是將⼀個國家團結在⼀起的視覺象徵，球隊亦努力地為球迷創造一生難忘的時刻。 因此，球衣代表的遠不止運動——它代表團結，代表著將我們聯繫在一起的激情，代表著在國際比賽期間的身份。 我們通過向每一個球會的內在基因致敬，並加入嶄新的大膽外觀，將情感和能量融合在一起，讓球迷可以在今年夏天自豪地在看臺上和街頭上穿著。 」

球衣物料更採用了 adidas 的最新技術，讓世界級球員在球賽壓力下亦能發揮⾃如。 每件球衣都採用了 HEAT.RDY 技術或 AEROREADY 技術，布料用上吸汗或吸濕材料，讓球員保持乾爽舒適。 此外，球衣更用了更輕的隊徽和額外的網眼布料，有助於改善空氣流通和舒適度，幫助球員專注於比賽。



TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰陳珈希