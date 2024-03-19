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【23條立法】《維護國家安全條例草案》恢復二讀辯論　梁君彥：有信心全體議員會高質高效完成

政治 10:33 2024/03/19

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立法會今日加開大會，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。（林宇翔攝）

立法會今日（19 日）上午 9 時加開大會，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。立法會主席梁君彥表示，《基本法》23條立法是特區憲制責任，相信議員能夠參與此歷史重任感到光榮。又指有信心全體議員會履職盡責，高質高效完成。

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陳國基：懇請各位投下支持票

政務司司長陳國基在會議前向議員發訊息，懇請投下支持票，讓《維護國家安全條例草案》順利通過，與即將迎來實施四周年的《香港國安法》並駕齊驅，為香港構建健全的維護國家安全法律制度和執行機制。

法案委員會主席廖長江首先匯報法案委員會的審議工作，他說由2月27日至3月14日，法案委員會及小組委員會共舉行25次會議，討論近50小時，審議過程中，委員參考了公眾的意見，並對條文逐一進行深入而全面的審議，委員向當局提出遠超過1000項的提問，包括不少市民關心的情境題。條例草案獲通過後，能夠與《香港國安法》銜接、兼融和互補。他表明委員會全力支持通過早案。

陳克勤：草案參考了經常對23條說三道四的國家

民建聯主席陳克勤指，民建聯支持條例草案及政府修正案。他指，過往當中央依法行使權力時，很多反中亂港分子會煽動作出各類危言聳聽的言論，令國家安全長期處於「不設防」狀態。政府提交的條例草案充分考慮市民意見，參考了外國法例，甚至經常對23條說三道四國家的法例，條例草案針對的是危害國安的行為，絕不會影響守法市民和投資者。

管浩鳴：任何政府都不想動用國安法

選委界議員管浩鳴指，草案反映堅實的民意基礎。又稱任何政府要動用條例只是極少數情況，亦是最不想出現的情況，「因為是很『丟架』」的事情，有辱國家體面，傷害了民族的精神」，因此政府著急通過立法，背後的用意是想盡快保障市民福祉，而並非隨意抓捕市民，希望不必擔心，亦希望政府在立法後繼續重視解說工作，增加市民了解及接受程度。 

新民黨主席葉劉淑儀指出，保護國家安全，除了要保護國土安全，經濟、生態及軍事安全也是不可忽視。本次針對國家安全立法，比起21年前處理，肩負更大的責任。她提到，若早前完成了23條立法，就算阻嚇力不如今天的條例周密，也有法可依，即刻可以拘捕2014年及2019年的不法分子。

 

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記者：趙居逸

 

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