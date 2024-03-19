【23條立法】《維護國家安全條例草案》恢復二讀辯論　梁君彥：有信心議員會高質高效完成歷史重任

▲ 立法會今日加開大會，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。（林宇翔攝）

立法會今日（19 日）加開大會，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。立法會主席梁君彥表示，《基本法》23條立法是特區憲制責任，相信議員能夠參與此歷史重任感到光榮。他有信心全體議員會履職盡責，高質高效完成。

陳國基：懇請各位投下支持票

會議今日早上9時舉行，政務司司長陳國基會前向議員發訊息，懇請投下支持票，讓《維護國家安全條例草案》順利通過，與即將迎來實施四周年的《香港國安法》並駕齊驅，為香港構建健全的維護國家安全法律制度和執行機制。

法案委員會主席廖長江首先匯報法案委員會的審議工作，他說由2月27日至3月14日，法案委員會及小組委員會共舉行25次會議，討論近50小時，審議過程中，委員參考了公眾的意見，並對條文逐一進行深入而全面的審議，委員向當局提出遠超過1000項的提問，包括不少市民關心的情境題。

陳克勤：有參考常對23條說三道四國家的法例

民建聯主席陳克勤指，民建聯支持條例草案及政府修正案。他指，過往當中央依法行使權力時，很多反中亂港分子會煽動，作出各類危言聳聽的言論，令國家安全長期處於「不設防」狀態。政府提交的條例草案充分考慮市民意見，參考了外國法例，甚至經常對23條說三道四國家的法例，條例草案針對的是危害國安的行為，絕不會影響守法市民和投資者。

管浩鳴：任何政府都不想動用國安法 因很「丟架」

選委界議員管浩鳴指，草案反映堅實的民意基礎。又稱任何政府要動用條例只是極少數情況，亦是最不想出現的情況，「因為是很『丟架』」的事情，有辱國家體面，傷害了民族的精神」，因此政府著急通過立法，背後的用意是想盡快保障市民福祉，而並非隨意抓捕市民，希望不必擔心，亦希望政府在立法後繼續重視解說工作，增加市民了解及接受程度。

曾任保安局局長、推動23條立法的新民黨主席葉劉淑儀指出，保護國家安全，除了要保護國土安全，經濟、生態及軍事安全也是不可忽視。本次針對國家安全立法，比起21年前，肩負更大的責任。她提到，若早前完成了23條立法，就算阻嚇力不如今天的條例周密，也有法可依，即刻可以拘捕2014年及2019年的不法分子。

狄志遠：是時候放下心中矛盾

社福界議員狄志遠對立法表示支持，他指過去一段時間，香港在迷霧中摸索，社會在紛爭中持續內耗，發展停滯不前對，市民對前景失去信心。認為現在是時候放下心中矛盾、同舟共濟。23條立法是新開始，港府要交出功課，立法會要做好本分，市民要抱有信心。他又希望條例能盡快通過，聚精會神改善民生。

工聯會議員梁子穎表示，「民主自由靠國安，人民幸福靠法律。」香港是國家的重要門戶，保持香港特區的國際性去幫助國家接軌世界十分重要，因此，由香港採用沿用的普通法制度去訂立維護國家安全法例十分適合，公眾可以更容易去遵守法律。

尚海龍：安居樂業是來港人才心聲

選委界議員尚海龍以普通話發言，他指近來收到眾多新來港人才、多間大學在港校友會的訊息，希望其轉達支持立法的心聲，「數以萬計的人才來港最大的心聲，是安居樂業。」他指2019年時，自己在科學院工作，曾與同事協助80名中文大學內地生，以陸路、水路，近乎「逃難」的方式撤離至深圳，不堪回首。可見安定祥和的社會環境來之不易，而維護這個環境最好的方法就是訂立23條。

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記者：趙居逸