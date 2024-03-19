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飲酒過量｜47歲網紅長期酗酒腹部劇痛腫如孕婦　醫生警告：只剩1年壽命

食用安全 11:44 2024/03/19

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47歲網紅長期酗酒，腹部劇痛腫如孕婦，醫生警告「只剩1年壽命」。

【飲酒/酗酒/肝硬化/糖尿病】飲酒切勿過量，否則可能會致命。日本東京一名47網紅「Kimbae（金バエ）」，因長期酗酒影響身體健康，腹部腫脹如孕婦，去年被醫生告知只剩下一年壽命，日前更出現劇烈腹痛、嘔吐、漏尿等狀況，他不禁感嘆：「我已經做好了死亡的準備」。

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47歲的網紅Kimbae從35歲開始酗酒，最高紀錄一天能喝9公升啤酒。連續7年間不斷地酗酒，導致他的肝功能亮紅燈，2017年曾因肝硬化、膽囊炎、糖尿病住院。去年9月，他因胃部嚴重疼痛再次入院，並檢查出腹水，被醫生告知這樣的情況即使不喝酒，也只剩下一年的壽命。

昨日（18日），Kimbae在「X」個人專頁上發布帖文表示，「我已經做好了死亡的準備」，並上載自己躺在床上的照片，從照片中可見，他的腹部腫脹得驚人，身上還放著一條成人紙尿褲。

他指，昨晚因腹痛難忍，出現嘔吐，於是吃安眠藥試圖强迫自己睡覺，但他還是不斷被痛醒，更出現漏屎漏尿的情況，直至早上看護到場後幫他穿上紙尿褲。而目前他的狀況十分嚴重，已經無法進食固體食物，只能靠吃流質食物維持生命。

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Kimbae的情況被網友認為是警世文，紛紛驚嘆，「太恐怖了」、「這樣的人生太痛苦了」；亦有網民譏諷他活該，「這就是酒鬼的下場！」、「這是非常好的負面教材」；還有網民表示，自己以前每周有5、6天會喝酒，但看到Kimbae的情況後，讓他開始感到害怕而戒酒。

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

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責任編輯：羅嘉欣

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