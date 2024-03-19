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恩愛夫妻丨王君馨孖老公甜蜜遊越南　曾歷分手後彼此認定對方相愛一生

娛樂 11:13 2024/03/19

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君馨同老公好SWEET！！！

藝人王君馨與老公Daniel一直愛得甜蜜，近日二人飛到越南旅行，當然不少得與網民分享多張相片。

相中可見，二人先在沙灘相擁拍照，之後齊齊嘟嘴再影，穿上三點式的君馨晒出亮眼事業線，吸睛十足！

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甜蜜遊越南

之後，他們一齊躺在鞦韆聽着海浪聲，感受海風，享受片刻的寧靜，君馨更以英文留言：「很開心第一次來到這個美麗的城市，這個沙灘水清沙幼，又有很多美味的食物。」隔着個MON都感受到二人多麼幸福的感覺。

君聲與老公。

遠距離戀愛

二人自拍拖以來感情要好，君馨曾拍片分享其爰情故事，透露當年他們拍拖後，分別在香港、紐約發展，足足有12年的遠距離戀愛。

他們正式拍拖不久，Daniel便帶君馨見家長：「Daniel的家人是台灣人，他們很Sweet，第一次見家長已是見整個家族，共11個家庭成員。」

她很感恩獲得對方家人的愛錫：「我只是一個很普通的女生，但他們很nice、很接納我，是一個很好的經歷。」

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曾歷分手

開學後，君馨與Daniel便開始遠距離戀愛，約2、3星期才見一次：「首一年都是有點壓力，因為少見面。當時我們都不是基督徒，尚未建立信任。」

拍拖約兩年，她便考進了中大交流一個學期：「半年沒見面也沒有信心，因而便分手了。」

縱然二人經歷過分手，君馨認為：「當時的我覺得如果我們是命中註定會在一起，我們經歷任何事也會在一起。」二人再見亦是朋友，一直有聊天及互相關心。

二人經歷多多再認定對方。

認定對方

在香港的暑假，君馨參加了香港小姐競選並勇奪亞軍，開始其演藝事業。

她坦言：「曾患過憂鬱症、暴飲暴食，之後信主了，然後想跟很多人傳福音，因而也找了Daniel。剛出身的他也遇上很多困難，而我們也想知道自己是不是對方的唯一。」最終，他們認定了對方，並於2016年決定結婚，攜手到老！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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