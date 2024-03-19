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MIRROR成員｜Jer赴英睇波兼用IG𥄫女仔？　柳應廷疑IG用真身回應性感KOL

娛樂 11:54 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

MIRROR成員柳應廷（Jer）疑用真IG回應性感KOL！

MIRROR早前到英國倫敦舉行巡迴演唱會，之後，柳應廷（Jer）與呂爵安（Edan）一同看球賽，相當開心，但似乎背後有更開心的事，事關Jer被發現用藍剔Instagram帳號「撩」性感KOL！

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柳應廷疑用真IG回應性感KOL

日前，名叫Jessica的性感KOL在IG限時動態po出阿Jer回應她的紀錄，從當中所見，Jer以一個「驚奇」表情符號來回應Jessica的大頭自拍，又對她在酒吧觀看球賽的限時動態回應說：「Oh nice match~」。

Jessica把相關內容截圖，並指：「Honestly thought this was a fake acc.」即是她以為這是一個假帳戶。

不過，截圖當中的「柳應廷 Jer」是有藍剔的IG帳號，似乎是Jer本人的公開IG帳號。

後來，Jessica已把該IG限時動態刪去，Jer又未有對事件作出交代。

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曾被傳暗撻「插畫界陳嘉倩」

在去年10月，有媒體報道指有人爆料指Jer的女友是有「插畫界陳嘉倩」之稱靚女插畫家Coey。

又指Jer在他7月舉行個唱的尾場時，貌似Coey的和Jer的家人齊坐同一行，反映關係不簡單。而且Coey的美食插畫IG帳戶內，當中繪圖有幾張與Jer的Cafe「根」有關。

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甚至於有指Jer已與Coey同居過二人世界，不過爆料者聲稱Coey一腳踏兩船還另有「神秘男友」，但此指控卻「得個講字」，沒有實際證據。

在去年11月1日的MIRROR 5周年活動上，Jer受訪時回應指只是緋聞、女方亦沒有坐過其座駕。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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