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溫暖的家丨第二間麥當勞叔叔之家落戶觀塘　給病童和家屬一個溫暖的「家以外的家」

兒童健康 11:04 2024/03/19

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對病童而言，家人陪伴和照顧是抗病路上最重要的支援；家中的兄弟姊妹往往因父母分身乏術，得不到足夠的陪伴，或須跟隨其他親友暫住以便照顧，令家人之間聚少離多。香港麥當勞叔叔之家正好能夠為病童及其家庭提供一個可一家同住、鄰近醫院、設施齊備，環境乾淨舒適的家舍，讓他們建立一個「家以外的家」，加強家庭的凝聚力，支持患病兒童跨越難關。

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麥當勞叔叔之家以往曾服務的重病兒童個案包括癌症、心臟病、腎病、骨髓移植、罕見病，或曾接受大手術等。家舍為需要頻密往返醫院的病童及其家屬服務，提供收費低廉至每日一百元的住宿服務。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金行政總裁冼雅珏博士表示：「入住的家庭有不少為低收入家庭，他們本身的起居條件較擠迫和惡劣，例如居於人煙稠密的地區，或多家庭成員同住，不利病童休養；他們居住的地區亦往往較為偏遠，每次往返醫院及住所可能要花上幾個小時。」

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這些家庭透過醫院醫務社工或醫生轉介，入住毗鄰沙田威爾斯親王醫院的麥當勞叔叔之家沙田家舍，或鄰近香港兒童醫院的觀塘家舍，減少父母往返醫院的時間和經濟開支，有助紓緩面對頑疾的壓力及負面情緒。

香港首間麥當勞叔叔之家於1996年啟用，鄰近威爾斯醫院，為亞洲區內首間投入服務的家舍。隨着香港兒童醫院2018年於啟德落成，第二間麥當勞叔叔之家選址觀塘，與兒童醫院距離約10分鐘車程。

香港賽馬會慈善信託基金贊助興建的觀塘家舍於去年11月落成，16層的住宿大樓內設有66間客房，可供約260人入住，包括可供最多4人入住的基本房間、10間可供輪椅使用者入住的無障礙房間，以及6間「家」護病房。

「家」護病房專為需要足不出戶休養、剛完成骨髓移植的病童家庭而設。家舍內設有共用客廳、廚房、洗衣房、家庭圖書館、多功能活動室、音樂室，以及遊戲和工藝空間等公共區域，加強家屬之間的群體生活，共建互助互勵的鄰舍關係。

觀塘設計主題是Gift of Love，外形如禮物盒般送給病童家屬一份愛心禮物。室內設計圍繞「歡樂」和「關懷」兩大元素，邀請多位義工藝術家及慈善團體繪製壁畫，美化大樓，更獲一位模型火車及飛機發燒友捐出一套室內大型火車模型，全長103米，每逢整點於3樓開動。

小朋友面對陌生環境或感焦慮，家舍除提供嚮導服務，帶他們認識大樓的設施、附近交通和日常生活小貼士外，還於3樓設有一間名為「尋寶閣」的迎新地方，小朋友要先投放特製的硬幣才可打開大門。房內放滿多款全新玩具，讓入住的小朋友和他的兄弟姊妹挑選迎新或生日禮物，亦有義工擔任「Play Buddy」跟孩子玩耍，讓病童不會感到孤單寂寞。冼指出，孩子和家長常於午膳和晚餐時段聚首公共空間玩樂和聊天，建立深厚關係。

冼雅珏博士冀望把目前於沙田家舍提供的「日間活動」服務擴充到觀塘家舍，為無需入住家舍的家庭提供一個「心靈加油站」，讓家長們於等候子女在醫院接受治療期間，提供一個舒適安靜的環境稍作休息，緩減壓力。

麥當勞叔叔之家慈善基金於一九七四年於美國費城創立，建立全球第一間麥當勞叔叔之家，至今全球共設有逾380間麥當勞叔叔之家，以「以家庭為本」的宗旨，為有需要的家庭服務。

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責任編輯︰羅嘉欣

隨着香港兒童醫院2018年於啟德落成，第二間麥當勞叔叔之家選址觀塘，與兒童醫院距離約10分鐘車程。(有關機構提供)

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