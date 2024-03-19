Mayanne小喇叭丨《婚後事》主角大談離婚　Mayanne：結婚成本很高

▲ 《Mayanne小喇叭》第3集邀羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲任嘉賓。

由麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）主持的TVB清談節目《Mayanne小喇叭》將於本周四播出的第3集邀請劇集《婚後事》羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲大談婚後生活。

至於周五的第4集，邀軒軒萬事屋主持人軒軒、全職Cosplayer Terri、在台灣拍AV的香港女優Alice Wong上節目，分享他們職業生涯。

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▲ （左起）曾展望、黎諾懿、麥美恩、賴慰玲、陳自瑤、羅子溢。

《婚後事》演員談離婚

熱播劇《婚後事》成功引起觀眾討論，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲齊齊上第三集節目分享鏡頭背後的故事，更親身示範如何拍攝出浴戲。

此外，眾人一同分析離婚個案並表達個人意見，Mayanne笑言「很花生」。聽畢大家的分享後，單身的Mayanne有感婚姻是雙向：「從結婚起那天成本便很高，一定要找到一個很愛的人才能一起承擔。」她以順其自然的態度面對愛情的來臨。

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罕見職業者分享工作經歷

到第4集《Mayanne小喇叭》，所邀請嘉賓將與觀眾探討「罕見的職業」。Mayanne邀請了軒軒萬事屋主持人軒軒、全職Cosplayer Terri、駐台灣的香港AV女優Alice Wong擔任嘉賓。

軒軒為大家提供各種合理而不犯法的服務，如陪吃飯、陪減肥、逛街、尋人等，為多功能服務性行業。

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至於Terri努力經營其演藝事業，除拍照、賣照片外，亦會著重與粉絲之間的關係。

而曾與「神之手」加藤鷹合作的Alice跟大家透露演AV的實況、有關配套，以及分享入行經過。Mayanne認為：「他們都很勇敢，將自己喜歡的事變成職業，讓大家了解他們所走的路。」

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