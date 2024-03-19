令人心痛｜手提電腦疑因電池老化突爆炸　越南13歲男生重傷身亡【附安全充電貼士】

【手提電腦/充電/爆炸/意外/電子產品/鋰電池】電子產品不宜過度充電，尤其較老舊的設備，否則隨時可能發生意外。越南一名13歲少年近日在家中做功課時，手提電腦突然爆炸，他被炸至重傷送醫後搶救8日，然而最終仍回天乏術，不治身亡。事件起因仍在調查，初步懷疑與手提電腦的電池膨脹有關。

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據《VIETJO Vietnam News》報道，事件發生在越南紅河三角州海陽省至靈市。3月6日，當地一名13歲男學生在家中做功課時，使用中的手提電腦突然爆炸，電腦碎片造成他的頭部、臉部、頸部和胸部等多個部位受傷。意外發生後，該名少年被送到當地醫院進行緊急手術，醫生需要將他三分之一的左臂及雙眼切除，但由於他傷勢過重，最終仍於13日在昏迷中離世。

報道指出，由於死者就讀的學校經費不足，只能採購二手回收的手提電腦供學生學習，目前懷疑事件與電池老化、過度充電導致膨脹有關，但詳細原因仍待當地警方調查。

事實上，越南並非首次因為手提電腦電池老化而發生意外。報道指，早在2020年，當地中北地區河靜省便曾有3名學生因相同情況而受傷，然而因為成本問題，許多學生只能繼續使用老舊的手提電腦學習，最終導致是次悲劇。

電子產品充電易爆炸原因

根據消委會資料，手機、平板電腦、手提電腦及無線耳機等電子產品，甚至電動輪椅都普遍採用鋰離子充電池（簡稱「鋰電池」）：而鋰電池內的電解質普遍屬易燃物質，當鋰電池損壞而導致內部出現短路，或承受過高電負荷時，溫度便會顯著上升。如果無法散熱，電池內部便有可能觸發連鎖反應，令電池溫度進一步上升，出現所謂的「熱失控」現象，進而導致火警。

一般而言，質素良好的鋰電池都內設保護電路，當出現異常情況時便會自動停止充/放電。不過，若使用欠缺有效保護電路的劣質鋰電池，或鋰電池因損壞而令保護電路失效，其安全風險仍然存在。

消委會亦另外提供以下８大貼士供市民參考：

應選用原廠或商譽良好的品牌的鋰電池、內置鋰電池的產品、充電器及充電線。

選購功率合適的充電器，以配合鋰電池所需輸入電流值。

充電或收藏時，鋰電池應擺放在陰涼乾燥的地方，避免擺近衣物或易燃物品。

避免於無人看管時或睡覺時整晚充電，充電後應拔掉插頭或關掉電源。

切勿撞擊鋰電池，或將鋰電池掉落地上，以免鋰電池損壞。

若鋰電池、充電器或充電線變形、損壞或過熱，應立即停用，並拔掉充電器的插頭。

產品的軟件更新可能包括一些保護鋰電池的新功能，用戶宜確保產品的操作系統為最新版本。

舊的鋰電池或內置鋰電池的產品不應像一般家居垃圾般棄置於垃圾箱，否則在處理垃圾的過程中，鋰電池可能會受到擠壓，導致短路而發生危險，而且鋰電池可能會釋出有害物質。舊的鋰電池或內置鋰電池的產品應妥善回收及循環再造或再用，以節省地球珍貴的資源。

處理燒傷5個「不要」

TOPick過去曾訪問香港紅十字會，講解處理燒傷的方法：

不要刺穿水泡；

不要撕去黏連的衣物；

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等；

不要冰敷傷處；

不要將傷病者過度降溫。

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責任編輯：羅嘉欣