莊思敏孖帶貨女王ViVi 快閃日本 　無懼即席「搓老泥」

▲ 莊思敏孖帶貨女王ViVi 快閃日本。

女星莊思敏（Jacquelin）近年主攻內地發展，不時更新內地社交網站與網民分享生活點滴，但亦不忘香港觀眾，拍劇之餘亦會積極參與直播帶貨。

早前Jacquelin再一次夥拍直播帶貨女王ViVi Chan飛往日本大阪及京都，豪住七星級溫泉酒店，同時一連3天密密開Live分享生活百貨、零食及護膚品。

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無懼即席「搓老泥」

為了顯示產品功效，Jacquelin大方示範美容儀使用方法，即席導出千年積。結果不消30秒，化妝棉已泛起灰黃，力證去死皮角質威力，但她不忘笑稱：「大家唔使猶豫，沖涼洗面我日日都有做㗎吓，但究竟我有幾污糟呢？頸哩啲位點洗都洗唔乾淨！」 落力帶貨，全無女明星包袱。

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京都極品線香

她與ViVi還特別介紹了具120年歷史的皇室貴族御用毛巾品牌及40年老字號的京都極品線香，包括: 龍涎香、麝香及伽羅沉香，樣樣high class有品味，因而被現場工作人員戲稱兩位尊貴如「武則天」。

ViVi亦分享身心靈秘訣：「好多人成日心煩意亂，可以透過頌經冥想來放鬆吓。」

Jacquelin在旁亦附和，謂配合燃點線香如同告解作用，可以將「衰嘢」化解，教網民消取業障。

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