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英國王室︱凱特王妃疑術後首度露面　威廉夫婦外出片段曝光網民質疑是替身

家事百科 12:10 2024/03/19

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凱特王妃疑術後首度露面，威廉夫婦外出片段曝光，網民質疑是替身。（AFP圖片）

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/P圖風波/綠色癌症】英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月入院進行腹部手術後神隱逾2個月，早前更鬧出「P圖風波」，引發各種陰謀論。日前，有英國媒體報道，有民眾目擊凱特與丈夫威廉王子外出，到溫莎農場商店購物，並拍到片段，可見凱特面露笑容，狀態似乎不錯。

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凱特術後首次露面

英國《太陽報》3月16日（上周六）報道，威廉夫婦現身距離溫莎住所「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）約1.6公里的一間農場商店。報道指，當日早上威廉和凱特陪伴3個孩子參加體育活動，看著10歲的喬治王子、8歲的夏洛特公主和5歲的路易小王子運動，其後夫婦二人前往溫莎農場商店購物。

《太陽報》今日再發佈民眾拍攝的片段，可見凱特王妃身穿黑色衛衣、緊身褲，與威廉王子並肩而行，期間面露笑容。根據拍片者表示，當時他留意到一對夫婦正在選購麵包，直到他們轉過頭來，才發現是威廉夫婦。

目擊者又形容，「凱特看起來很高興和放鬆，他們似乎很開心能夠去商店購物」、「我很高興她康復了，其他人都可以看到她重新站起來，再次享受生活」。

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  • （AFP圖片）

    • 內地網民質疑是替身

    威廉夫婦外出購物的片段曝光後引發討論，更在內地社交平台微博登上熱搜，不過有網民質疑片中女子並非凱特本尊，「明顯不是凱特，氣質長相走路的形態都不一樣」、「臉有點不一樣，感覺變瓜子臉了，也可能是瘦了」、「這就是替身啊」、「如果狀態這麼好，早就出公務了」。

    凱特或於路易王子生日時露面

    凱特王妃最後一次公開露面是在去年聖誕節。今年1月17日，凱特入院接受腹部手術，出院後一直未有公開露面，肯辛頓宮沒有透露手術詳情，外界對她的健康情況揣測不斷，有傳媒指她可能患上有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

    威廉王子一家五口最近一次公開露面，是在去年12月的王室聖誕禮拜儀式上。（AFP圖片）

    直至3月10日，王室發布凱特與3名子女的最新合照，但同日稍後時間，路透社、美聯社、法新社及Getty Images等媒體把照片撤下，指照片有被處理過的痕跡。

    有消息人士向英國媒體透露，威廉夫婦對於外界的臆測感到震驚和悲傷，他們與民眾互動時態度是最開放。4月23日兩人的小兒子路易王子將迎接6歲生日，預計王室會堅持傳統發布官方紀念照片，這也成為凱特王妃公開說明健康狀況的契機。

    凱特有機會在路易王子生日時露面。（AFP圖片）

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    責任編輯：王明芳

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