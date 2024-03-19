平機票｜香港快運突發推東京機票優惠　來回機票$636起連稅最平$1543

▲ 香港快運（HK Express）突發推東京機票優惠，來回機票$636起，連稅最平$1543。

香港快運（HK Express）突發推出東京來回機票快閃優惠，今明（18及19日）一連兩日訂購香港至東京（羽田）來回票價低至636元，出發日期由4月5至7月15日。

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今次特價航班主要為去程下午至半夜凌晨機，回程有「紅眼機」選擇，可以收工後即奔往東京購物玩到盡。而且可以搶先去4月中旬開幕的「HARAKADO『原角』」，是一個結集「錢湯」、香水旗艦店和知名餐廳的新商場，在開幕前已成為澀谷區的新地標。

▲ 香港快運（HK Express）一連兩日推出東京來回機票快閃優惠，香港至東京（羽田）來回票價低至636元。（網頁截圖）

HK Express東京（羽口）來回機快閃優惠

預訂日期：即日至 2024年3月19日23:59

訂購網址：【按此】

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責任編輯：林綺玲