泳兒告別沉重玩變髮　新歌轉玩band sound內容諷刺：人比鬼更可怕

▲ 泳兒告別沉重玩變髮。

去年完成「祝福三部曲」，今年泳兒（Vincy）音樂將展開全新篇章，將與不同樂隊班底合作，以露魂人物的身份作主導，連結曲、詞、編、監、MV拍攝團隊，打造不一樣的自己。

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性格多面

告別過去幾年的沉重主題，同時亦告別多年的招牌金髮，染回黑色，這次Vincy想將自己真實的生活、性格呈現出來，例如喜歡看鬼片，卻又很怕鬼，「以前覺得歌曲主題一定要好有深度，只有填詞人先諗到，但經過前幾年嘅磨練，創作團隊成日叫我分享多啲感受，唔好覺得細微細眼嘅嘢唔重要。歌手就好似一面鏡，反映聽眾感受。其實我嘅性格有時動有時靜；驚孤獨，但係又需要私人空間。」

至於跟樂隊合作，Vincy坦言自己音樂路上，Band Sound是鮮有接觸嘅一部份，「想打破舊有概念，希望同唔同樂隊合作，發掘呢一塊我未開發嘅砌圖。好似2021年我同per se合作，聽到有感覺嘅樂隊，我會直接約見面。」

▲ 泳兒新歌以恐怖片作題。

恐怖片作題

今年首支派台作品《撞到正》是與Nowhere Boys合作，向來音樂充滿電影感的Nowhere Boys一直希望以恐怖片作題材，跟這次想探討「鬼」的Vincy一拍即合。

為了展現Vincy有趣及鮮為人知的一面，Nowhere Boys特意以電影《回魂夜》作藍本，加上電玩遊戲《孖寶兄弟》的鬼屋聲效，用可愛的黑色幽默風格為歌曲定調，加上小克的詞，諷刺人比鬼更可怕。

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着重作品能呈現鮮明畫面感的Vincy一直有留意Nowhere Boys作品，而且同樣是畫面感十足，因為雙方一拍即合，「初頭聽到demo已經好鍾意，因為畫面好強烈同細緻，依家好有挑戰性，特別係verse，歌詞好密，音域好闊。」

她續指：「搵小克填詞，係因為好鍾意佢近幾年探討人間同靈界嘅作品。鬼同我哋嘅channel唔同，人類未必見到，我哋對鬼嘅恐懼大部份都係嚟自電影同鬼故，但諗深一層，當你遇到同自己唔同channel嘅人，有時唔單止冇得避，而且仲要同佢哋共存，其實都幾恐怖。」

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