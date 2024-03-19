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時尚速報｜Care Bears限定店登陸K11 80款限量周邊+熊仔打卡牆粉絲必影

休閒消費 12:26 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

早前朗豪坊的Care Bears限定店引起一陣打卡同搶購熱潮，今次Care Bears再登錄尖沙咀K11 Art Mall，帶嚟全新打卡位同限量周邊！

今次限定店仲Palette為主題，同色彩繽紛的Care Bears襯到絕，望到都開心，超可愛！

Care Bears™ 多巴胺調色盤期間限定店於３月1５日至４月15日登陸K11 Art Mall。場內有多個打卡位，包括有200隻Care Bears組成的打卡牆，Care Bears七彩書房兼睡房，另外更有高達150cm，個肚仲有生日小蛋糕嘅Jumbo Size Birthday Bears站在門口同大家Say Hi，有排影！

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配合限定店，今次都有推出多款全新限量精品。其中包括Baby Hugs Bear及 Baby Tugs Bear擁抱造型設計地毯、Care Bears Cousin主題記事簿，另外熱賣的USB樹脂夜燈及大頭Care Bears多用途包包都會再度登場。

其中不得不提的，是Cheer Bear 和Grumpy Bear造型的陶瓷香薰爐，淡粉色和灰藍色十分特別，陶瓷質地摸落超高質！而且兩款均為全港首度曝光，有興趣的粉絲可會場搶先預訂。

買得多、送得多！於限定店消費滿$250，即可獲贈Care Bears七彩專屬磁石盲盒，一共9款設計。而場內另有自拍亭，買滿$500即可享有一次拍照體驗，相框款式比之前更多、更可愛！

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kkplus  - Care Bears™ 多巴胺調色盤期間限定店
日期： 即日起至4月15日
時間： 12nn至9pm（星期一至四）、11am至10pm（星期五至日、公眾假期與公眾假期前夕）
地點： 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭

記者：Panda

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