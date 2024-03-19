  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 16:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啃老族｜碩士畢業「8年換31份工作」　無業啃老女鬧母：妳害了我一生

家事百科 14:08 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

內地女子畢業8年轉換31份工，目前更失業啃老，她將所有問題歸咎於媽媽身上，直言媽媽「害了我一生」。(iStock圖片)

擁有高學歷不等於仕途平坦，一名來自內地的女子雖擁有碩士頭銜，然而畢業8年卻轉換31份工作，目前更是失業啃老，她將所有問題歸咎於她的媽媽身上，直言媽媽「害了我一生」。

最新影片推介

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

據內地《搜狐網》報道，該名女子34歲，名叫李雙雙，儘管她手持碩士畢業證書，畢業8年間卻換了31份工作，目前仍處於失業狀態。儘管母親為了她貸款買屋，每月更給予2,000元人民幣作生活費，但李女卻對母親恨之入骨，每天上門辱罵對方「你害了我一生，我不會原諒你」！

性格悲觀斥母重男輕女

據悉，李母在她高中時，因為老家拆遷，與丈夫共同獲得了8間安置住宅，然而看似多間，但由於這些房子都在鎮內，價值並不高，故此家中經濟狀況並不樂觀。自李女與哥哥考上大學後，母親每月分給兩人每月200元的生活費。哥哥生性樂觀，並不介意母親只給200元生活費，到處打工賺錢，大學生活如意。

相反，李女性格悲觀、偏激，眼見哥哥大學生活愜意，就認定是母親偏心、重男輕女，給哥哥的錢較她多，故此經常與母親鬥氣。

儘管母親為了她貸款買屋，每月更給予2000元人民幣作生活費，但李女卻對母親恨之入骨，每天上門辱罵對方。（網上圖片）

儘管母親多番解釋，兩兄妹的錢都是一樣，但李女卻不願相信，甚至對母親懷恨在心，並暗自下定決心，認真學習，向父母證明自己比哥哥強。自此，李女鮮少回家，只有寒暑假才會回家數天，其餘時間都留校溫習，因此拿下不少獎學金，生活尚算過得去。

不滿母借20萬予兄開公司

後來哥哥大學畢業，與朋友合夥開公司，開口向母親借錢，母親相信兒子會有一番作為，於是向親戚借了5萬元人民幣，湊了20萬元人民幣給兒子，並要兒子寫下借據。

李女得知母親給了哥哥20萬元人民幣後，怒火中燒至失眠多天，而她本想去報讀名牌大學碩士學位，卻被母親以學費太貴為由拒絕，令她不滿累積到臨界點，認為母親就是偏心，「你給哥哥20萬（人民幣），卻不願意供我讀書！」後來母親供她就讀本校研究生時，將生活費提高至500元人民幣，而哥哥亦斷斷續續清還借來的20萬元人民幣，但李女得知母親再拿出30萬元人民幣給即將結婚的哥哥支付新房首期，即時氣得發瘋，跟母大吵一場後，連過年也不再回家。

不滿母拒供讀名校碩士

李女碩士畢業後2年，已連轉5、6份工作，每次均被辭退，8年間共換了31份工作。李女怒言，都是母親當年不讓她攻讀名校的碩士，不然她就一定能找好工作。眼見女兒生活不如意，李母亦感心痛，於是拿出37萬元於市區為女兒買了一套房，但李女得知房屋證登記在母親名下卻心生不滿。

「憑什麼哥哥的房子登記在他名下，給我買的房子就登記在你自己名下」，母親事後解釋，因哥哥有還款能力故登記在他名下，而李女每月5,000元房貸卻是她還，所以先登記在她名下。李女不信母親解釋，並撂下重話：「現在沒工作，你要是還有良心，每個月轉2,000元（人民幣）生活費給我！」

李女因多年過得太壓抑，患上嚴重抑鬱症，最後經記者和醫生勸解，李母表示願意陪她一起積極治療。（網上圖片）

僱主斥性格偏激又懶惰

李女畢業至今沒有一份工作能做得久，為此，母親還特意去她曾就業的公司打聽，公司都表示「你女兒性格偏激，還很懶惰，我們公司不養閒！」不僅如此，女兒只要稍有不順心，就會上門辱罵自己「都是你不讓我讀名牌大學的碩士，不然我肯定能找到好工作，是你害了我一生！」讓李母苦不堪言。

李父因患有老年癡呆，生活無法自理，平常靠李母照顧，母親希望李雙雙能回家幫忙照顧，但李雙雙認定母親重男輕女，認為母親讓她回家就是為了限制她的自由。

面對女兒喋喋不休的辱罵，李母心也涼了，隨後便封鎖女兒的聯絡，但李女並沒就此罷休，找來記者試圖揭露母親的嘴臉。經過多方調查，記者也確認是李女思想和做法太過偏激，後來更發現李女因多年過得太壓抑，患上嚴重抑鬱症，最後經記者和醫生勸解，李母表示願意陪她一起積極治療。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

家庭關係 畢業 碩士 失業 學費