啃老族｜碩士畢業「8年換31份工作」　無業啃老女鬧母：妳害了我一生

▲ 內地女子畢業8年轉換31份工，目前更失業啃老，她將所有問題歸咎於媽媽身上，直言媽媽「害了我一生」。(iStock圖片)

擁有高學歷不等於仕途平坦，一名來自內地的女子雖擁有碩士頭銜，然而畢業8年卻轉換31份工作，目前更是失業啃老，她將所有問題歸咎於她的媽媽身上，直言媽媽「害了我一生」。

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據內地《搜狐網》報道，該名女子34歲，名叫李雙雙，儘管她手持碩士畢業證書，畢業8年間卻換了31份工作，目前仍處於失業狀態。儘管母親為了她貸款買屋，每月更給予2,000元人民幣作生活費，但李女卻對母親恨之入骨，每天上門辱罵對方「你害了我一生，我不會原諒你」！

性格悲觀斥母重男輕女

據悉，李母在她高中時，因為老家拆遷，與丈夫共同獲得了8間安置住宅，然而看似多間，但由於這些房子都在鎮內，價值並不高，故此家中經濟狀況並不樂觀。自李女與哥哥考上大學後，母親每月分給兩人每月200元的生活費。哥哥生性樂觀，並不介意母親只給200元生活費，到處打工賺錢，大學生活如意。

相反，李女性格悲觀、偏激，眼見哥哥大學生活愜意，就認定是母親偏心、重男輕女，給哥哥的錢較她多，故此經常與母親鬥氣。

▲ 儘管母親為了她貸款買屋，每月更給予2000元人民幣作生活費，但李女卻對母親恨之入骨，每天上門辱罵對方。（網上圖片）

儘管母親多番解釋，兩兄妹的錢都是一樣，但李女卻不願相信，甚至對母親懷恨在心，並暗自下定決心，認真學習，向父母證明自己比哥哥強。自此，李女鮮少回家，只有寒暑假才會回家數天，其餘時間都留校溫習，因此拿下不少獎學金，生活尚算過得去。

不滿母借20萬予兄開公司

後來哥哥大學畢業，與朋友合夥開公司，開口向母親借錢，母親相信兒子會有一番作為，於是向親戚借了5萬元人民幣，湊了20萬元人民幣給兒子，並要兒子寫下借據。

李女得知母親給了哥哥20萬元人民幣後，怒火中燒至失眠多天，而她本想去報讀名牌大學碩士學位，卻被母親以學費太貴為由拒絕，令她不滿累積到臨界點，認為母親就是偏心，「你給哥哥20萬（人民幣），卻不願意供我讀書！」後來母親供她就讀本校研究生時，將生活費提高至500元人民幣，而哥哥亦斷斷續續清還借來的20萬元人民幣，但李女得知母親再拿出30萬元人民幣給即將結婚的哥哥支付新房首期，即時氣得發瘋，跟母大吵一場後，連過年也不再回家。

不滿母拒供讀名校碩士

李女碩士畢業後2年，已連轉5、6份工作，每次均被辭退，8年間共換了31份工作。李女怒言，都是母親當年不讓她攻讀名校的碩士，不然她就一定能找好工作。眼見女兒生活不如意，李母亦感心痛，於是拿出37萬元於市區為女兒買了一套房，但李女得知房屋證登記在母親名下卻心生不滿。

「憑什麼哥哥的房子登記在他名下，給我買的房子就登記在你自己名下」，母親事後解釋，因哥哥有還款能力故登記在他名下，而李女每月5,000元房貸卻是她還，所以先登記在她名下。李女不信母親解釋，並撂下重話：「現在沒工作，你要是還有良心，每個月轉2,000元（人民幣）生活費給我！」

▲ 李女因多年過得太壓抑，患上嚴重抑鬱症，最後經記者和醫生勸解，李母表示願意陪她一起積極治療。（網上圖片）

僱主斥性格偏激又懶惰

李女畢業至今沒有一份工作能做得久，為此，母親還特意去她曾就業的公司打聽，公司都表示「你女兒性格偏激，還很懶惰，我們公司不養閒！」不僅如此，女兒只要稍有不順心，就會上門辱罵自己「都是你不讓我讀名牌大學的碩士，不然我肯定能找到好工作，是你害了我一生！」讓李母苦不堪言。

李父因患有老年癡呆，生活無法自理，平常靠李母照顧，母親希望李雙雙能回家幫忙照顧，但李雙雙認定母親重男輕女，認為母親讓她回家就是為了限制她的自由。

面對女兒喋喋不休的辱罵，李母心也涼了，隨後便封鎖女兒的聯絡，但李女並沒就此罷休，找來記者試圖揭露母親的嘴臉。經過多方調查，記者也確認是李女思想和做法太過偏激，後來更發現李女因多年過得太壓抑，患上嚴重抑鬱症，最後經記者和醫生勸解，李母表示願意陪她一起積極治療。

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責任編輯︰王明芳