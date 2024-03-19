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社恐影帝丨梁朝偉與P1X3L合照唔自在　怕羞表情超有趣：朝偉係咪被迫害？

娛樂 13:14 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

偉仔個樣真係好唔自然噃！

影帝梁朝偉今年憑《金手指》角逐本屆金像獎影帝寶座，早前梁朝偉現身「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，先拔頭籌獲頒「最佳男主角」獎項，當晚不少藝人跟梁朝偉集郵，當中包括男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）。

網民嘲偉仔被「迫害」

P1X3L成員George於IG上載合照，只見站在三人之間的梁朝偉面露尷尬表情，一雙手亦很不自然，予人感覺不太自在，至於P1X3L合照時均表現緊張，三子均「硬晒軑」咁款，整個畫面十分有趣！

這張合照引來網民熱議；「朝偉係咪被迫害？係嘅話單一下眼！」、「朝偉社恐發作」、「點解朝偉仲怕羞過你哋三個？」、「你哋嚇親朝偉呀」和「點解梁生個表情咁老尷嘅？」等。

【影帝太太】劉嘉玲為梁朝偉患社恐解畫　「質問」上山詩鈉為何攬啜偉仔

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金手指丨梁朝偉計劃65歲退休到鄉間生活　偉仔親解兩大「都市傳聞」

因童年陰影致社恐

另外，有網民笑言似偉仔找P1X3L合照多一點：「偉仔見到偶像好緊張」、「見到梁朝偉嗰樣忍唔住大笑出聲，點解可以仲淆過新人」

反之，偉仔跟張繼聰、洪金寶夫婦、鄧麗欣等藝人合照時，樣子就從容得多，或許他跟P1X3L首次碰面，因而有點怕醜。

偉仔去年主動提到自己患有「社交恐懼症」，跟初相識的人會緊張及不知所措，偉仔解釋小時候面對父母的離異，由於怕別人問及家事，因而選擇自我封閉，性格愈來愈孤僻，甚至害怕社交，而偉仔一直靠3招克服社恐，包括微笑、揮手和比愛心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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