社恐影帝丨梁朝偉與P1X3L合照唔自在　怕羞表情超有趣：朝偉係咪被迫害？

▲ 偉仔個樣真係好唔自然噃！

影帝梁朝偉今年憑《金手指》角逐本屆金像獎影帝寶座，早前梁朝偉現身「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，先拔頭籌獲頒「最佳男主角」獎項，當晚不少藝人跟梁朝偉集郵，當中包括男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）。

網民嘲偉仔被「迫害」

P1X3L成員George於IG上載合照，只見站在三人之間的梁朝偉面露尷尬表情，一雙手亦很不自然，予人感覺不太自在，至於P1X3L合照時均表現緊張，三子均「硬晒軑」咁款，整個畫面十分有趣！

這張合照引來網民熱議；「朝偉係咪被迫害？係嘅話單一下眼！」、「朝偉社恐發作」、「點解朝偉仲怕羞過你哋三個？」、「你哋嚇親朝偉呀」和「點解梁生個表情咁老尷嘅？」等。

【影帝太太】劉嘉玲為梁朝偉患社恐解畫 「質問」上山詩鈉為何攬啜偉仔

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

金手指丨梁朝偉計劃65歲退休到鄉間生活 偉仔親解兩大「都市傳聞」

因童年陰影致社恐

另外，有網民笑言似偉仔找P1X3L合照多一點：「偉仔見到偶像好緊張」、「見到梁朝偉嗰樣忍唔住大笑出聲，點解可以仲淆過新人」

反之，偉仔跟張繼聰、洪金寶夫婦、鄧麗欣等藝人合照時，樣子就從容得多，或許他跟P1X3L首次碰面，因而有點怕醜。

偉仔去年主動提到自己患有「社交恐懼症」，跟初相識的人會緊張及不知所措，偉仔解釋小時候面對父母的離異，由於怕別人問及家事，因而選擇自我封閉，性格愈來愈孤僻，甚至害怕社交，而偉仔一直靠3招克服社恐，包括微笑、揮手和比愛心。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：譚凱琪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5