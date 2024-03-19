夫妻關係｜港爸有易服癖裝扮女人出街感刺激　怕破壞家庭瞞妻：我曾偷偷戴胸圍

▲ 一名港爸表示自己有易服癖裝愛扮女人出街，但怕坦白後會破壞家庭，所以一直隱瞞妻子，直至他看完港產片《翠絲》後有感而發。（《翠絲》劇照）

每個人心底裡或多或少也會收藏一些秘密，不敢被人知道。一名港爸透露自己有易服癖，更會瞞著家人在外國變身成女性出街，直言「非常刺激」，不過他強調該行為只是一個「興趣」，自己並非同性戀或有性別認知障礙。他也詢問網民應否向家人坦白，網民對此意見不一，更有不少人認為，「要呃就呃一世！」

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該名港爸日前在「親子王國」發文，透露自己30多歲，已結婚10多年並育有一名讀小學的孩子。他指自己性格比較強勢，並不是「娘娘腔」的人，在一間貿易公司擔任中層的角色。

自中學起便戀上女性衣著

近日，港爸看了一套港產片《翠絲》，電影內容講述由姜皓文飾演的一名已婚男士想要變性的故事，港爸則表示自己與男主角的部分經歷頗相似，令他有感而發。

▲ 港爸稱曾偷偷在衣服內穿女性胸圍及內褲。（電影《翠絲》截圖）

港爸憶述，自中學起便發現自己有易服癖，除了女性衣服外，他亦對女性化妝品感興趣，

中二中三時睇到胸圍M巾廣告就變得好興奮，偷偷哋戴屋企人啲胸圍，偷用M巾，著上身覺得好刺激好舒服咯。因為著女裝尤其係胸圍會極大挑起性慾，因此覺得算係一種性癖好吧。

有一年讀大學的秋、冬季，樓主更曾試過在衣服下戴胸圍、穿女性內褲、絲襪、衛生巾等，不過一切都是「偷偷哋」進行。

隱瞞妻子到外地著女裝上街

結婚後，樓主把這個興趣隱藏得更深，只可暗地裡偷取時間進行。他透露每一、兩個月便需要出差，地點多為泰國、日本、台灣及歐洲這些思想較開明的地方，他直言化身成女人逛街時，感到「非常刺激好玩」，

通常都係去當地Crossdresser Salon類似呢啲場所，因為好方便，佢哋可以提供成套女裝用品並且幫手化妝扮靚，而唔需要自己準備。

雖然如此，但樓主重申自己只是對裝扮成女人的模樣有興趣，性取向只喜歡女性，亦沒有考慮過變性，更透露曾試過幾次想「戒甩」這個行為，但也不成功。

害怕坦白後會破壞家庭

至於家庭方面，他認為自己一直盡責地扮演「好好先生」的角色。他表示與太太的感情良好，除了與對方有共同興趣外，日常生活也有不乏浪漫的地方。放假時，樓主更會與太太及孩子周圍遊玩，一年也會去3至5次旅行。話雖如此，但港爸一直都不敢向太太坦白，

因為我十分清楚佢鍾意好man的男人，絕對唔會接受到呢啲對佢嚟講算係變態的事物，因此十幾年一齊生活都係正常夫妻這樣的。

▲ 港爸擔心妻子知道後會失去家庭。（電影《翠絲》截圖）

直到港爸看過電影《翠絲》後，似乎觸動了埋藏心底多年的鬱結，卻沒有渲洩對象，於是便在網上發文紓解。雖然他表示並不會透露給太太知道，但也想知道大眾對這類行為的看法，

如果你發現你老公私下係一個這樣的人，會唔會好驚？

部分網友認為坦白會影響家庭

對於港爸的心聲，不少網友們都予以支持，有人認為只要不影響別人，可以接受此行為，「你嘅特殊癖好，其實唔係咁大件事啫」、「如果我係你老婆，而你係鍾意女人，又愛自己老婆家庭，我唔介意」、「如果你係純鍾意易服，但無對男人有興趣，又顧家愛妻兒，我係你太太會接受你呢一面」。

不過，亦有人坦言不接受另一伴有易服的興趣，勸喻港爸要慎重考慮家庭成員的感受，「每個人嘅情況都唔同，好難講，如果你係我老公我會唔會接受」、「其實另一半接唔接受，大家都係成年人，可以溝通、理解、接受、妥協、分開，但如果小朋友知道，就難搞」、「我覺得你處理得很好，主要在外地不影響屋企，亦唔需要告訴太太，但一定要make sure你太太一世都唔會知呢樣嘢」。

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責任編輯︰王明芳